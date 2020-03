Trabajadores del programa Envión manifestaron su descontento por no seguir y aseguran que no les dieron "argumentos y razones"

Se trata de Carolina Pire y Gustavo Girándola de la sede Las Canaletas y Ana Lis Sierra y Patricio Rosales de La Tosquera quienes firmaron un comunicado en el que manifestaron su "sorpresa" porque no continuarán trabajando. "Sin causa, deciden no darnos continuidad como trabajadores del programa", explicaron en su escrito luego de que la Municipalidad les informó que no estarán en 2020 en el proyecto que ejecuta la Provincia de Buenos Aires para chicos de entre 12 y 21 años.