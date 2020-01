Trabajadoras del basural piden a la población que separe los residuos

Como es de público conocimiento, en el basural de La Tosquera, las condiciones de trabajo para los recicladores son verdaderamente indignas. Hoy se desempeñan allí, según reportan las referentes de Movimiento de Trabajadores Exludidos, cerca de 200 personas que tienen una nueva meta: enseñar a reciclar.

El lunes, dos de las trabajadoras del basural, se presentaron en La Opinión y además de contar su experiencia de vida y como se ganan su dinero todos los días gracias a los residuos que desechamos, presentaron esta nueva idea, que podría cuidar el medioambiente y ayudarlos a tener mejores oportunidades e ingresos.

"Al principio fue bastante difícil por el tema de meterte en el basural; revolver, ahí te cortás, te lastimás, el cartón a veces llega húmedo, sucio o eso y no lo podes juntar porque no te lo compran, entonces tenemos que tratar de juntar todo lo que esté seco, limpio, entonces de eso nace esta idea un poco ambiental", explicó Daniela Velo, que tiene 25 años y lleva 8 desempeñandose como recicladora.

"Buscamos concientizar a la gente, a los vecinos de San Pedro, queremos que nos ayuden a separar la basura para que llegue ya separada, para que los compañeros que estamos trabajando en el basural de La Tosquera no tengan que andar revolviendo la basura para sacar el material", detalló.

Luego, tomó la palabra Mabel, quien ya trabaja allí hace 45 años, tiene 60, toda una vida luchando junto a su familia por una subsistencia "mejor", pero aún no logra ver cambios. "Ahora todavía no cambiaron las cosas, hasta que no empecemos a hablar con la gente para que separe la basura de lo reciclable", señaló y añadió que "la basura", es lo quel e permitió sobrellevar su situación de indigente que cambió cuando pudo acceder al plan social que le otorgan desde el movimiento que ahora integra.

Mabel y Daniela destacan además que gracias a estos movimientos aumentaron los precios ya que antes pagaban un peso y uno con cincuenta (cartón y plástico), y ahora cuatro con cincuenta o cinco.

Su meta en detalle:

"Nosotros lo que le decimos a los vecinos es que visualicen el baño, la cocina y el comedor y saquen de ahí todo lo que es reciclable como el plástico, el cartón, el metal, el vidrio, el tetra brick y que lo pongan en una bolsa verde, ahí va todo lo que es reciclable, tergopor, nailon blanco, el tetra, vidrio, metal. Y en la bolsa negra van cáscaras de frutas y verduras, pasto, tierra, desechos de plástico, servilletas, todo eso", explicaron y agregaron: "El cartón si se puede mandar limpio y seco, o si va en bolsa negra, que lo identifiquen que es cartón, mejor".

"Ya una vez separada la basura, los compañeros ya saben que bolsa agarrar y que bolsa no, también pedimos a veces que vidrios rotos los envuelvan en diarios o los pongan en una cajita, que no corre riesgo ni el de Ashira ni el del basural", explicó Daniela quien además, minutos antes, aseguró que no se trataba de algo simple, pero sí de algo que entre todos los sampedrinos se puede lograr, es tan simple como saber donde tirar la basura y donde no.

Una buena semana laboral en el basural:

Consultamos a Daniela, qué significa para ella tener una buena semana laboral, a lo que ella respondió con una reflexión que iba más allá de lo económico y que tiene que ver con un trabajo mejor o al menos, con uno que se aproxime a serlo: "Para mi significa una buena semana, que las bolsas vinieran separadas, que el material directamente nos llegara limpio y seco y también más que nada por el tema de que tenemos los chatarreros, los compradores, que ellos bueno prácticamente nos están robando el material también, porque en los super dejan los bolsones de cartones, y eso ya no llega al basural, por eso les pedimos también que ya no pongan los bolsones, para que también sea una entrada para los compañeros del basural, porque la necesitamos y porque si se lo llevan otros, nosotros perdemos dinero".