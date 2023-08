Trabaja pero no puede comprar sus anteojos

“Me dirijo a ustedes por este medio con la intención de que mí petición pueda ser escuchada ya sea por el intendente o alguien que pueda ayudarme. Estoy necesitando con suma urgencia comprarme unos anteojos los cuales tienen un valor muy elevado y yo no puedo afrontar dicho gasto ya que soy emprendedora, elaboro cositas para tomar con el mate entre otras cosas y termino la elaboración a las 00 HS y me levanto a hornear a las 04 am todos los días. Cómo todo, hay días buenos y otros no tan buenos. Todo lo que elaboramos es a mano y por ende no contamos con la capacidad suficiente para elaborar gran cantidad. Nunca fui de pedir nada por qué soy una trabajadora honrada pero la verdad que la situación me supera y no me queda otra más que realizar este pedido de ayuda. Pido por favor al señor intendente o a los candidatos a postularse en si alguno pudiera darme una mano, aquí dejo mí número: 3329640856”.

La petición está firmada por María Bróccoli y a continuación se publican sus recetas.