Torneo Regional: Mitre pone en marcha su ilusión nacional

Luego de más de un mes de entrenamientos, Mitre iniciará hoy su camino en el Torneo Regional Federal Amateur 2019 que organiza el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y del que participan clubes de todo el país con la ilusión de lograr uno de los cuatro ascensos al Federal A.

El Rojo recibirá desde las 17.30 frente a Sportivo Baradero por la zona cuatro de la región Pampeana Norte. El cotejo se disputará en el Estadio Municipal y significará la vuelta del conjunto de San Pedro al ámbito nacional después de siete años. Previamente compitió en 1992/93 y 2012.

Lista de buena fe (38)

Arqueros (4): Brian Chebeste, Damián Arce, Valentín Aranda y Pedro Ortíz.

Defensores (11): Erwin Jaúregui, Franco Naso, Gabriel Sansó, Lautaro Velasco, Lucas Bianchini, Jesús Silva, Oscar Ortega, Manuel Butti, Lisandro Lafalce, Maximiliano Perfume y Rodrigo Cancelo.

Mediocampistas (14): Mauro Sandoval, Alejo Macelli, Elías Caballero, Mariano Mattig, Fernando Gómez, Sebastián Velázquez, Valentín Escobar, Mateo Gómez, Manuel Azimonti, Alejo López, Federico Barreto, Martín Perticarari, Francisco Ramis y Franco Gorbarán..

Delanteros (9): Franco Boaglio, Marcelo Rodríguez, Francisco Espíndola, Bautista Mallo, Iván Cardoso, Gastón Arnal, Santiago Keller, Pedro Delbene e Iván Perfume.

Región Pampeana Norte (33)

Los 33 clubes se dividieron en seis zonas, tres de cinco y otras tantas de seis. De todos ellos, uno será quien gane la etapa y enfrentará en la final por uno de los cuatro ascensos al Federal A al mejor de la región Cuyo (Mendoza, San Luis y San Juan).

Zonas

1: El Frontón, Trocha y Mercedes de Mercedes; Bragado Club y Sportman de Arrecifes (5).

2: Villa Belgrano, Jorge Newbery y Rivadavia de Junín; El Linqueño de Lincoln; Colonial Ferré de Ascensión y Viamonte de Los Toldos (6).

3: Defensores y Sports de Salto; Juventud y Argentino de Pergamino; Sportivo Barracas de Colón; 9 de Julio de Chacabuco (6).

4: Mitre, Sportivo Baradero, General Rojo de San Nicolás, Social Ramallo y Sarmiento de Zárate (5).

5: Las Campanas de Campana, Pila y Magdalena de Chascomús; ADIP y Everton de La Plata (5).

6: Fernando Cáceres, Unión y Sindicato de Televisión de Luján; Malvinas y Monterrey de Escobar; e Independiente de Chivilcoy (6).

Cómo llegan sus rivales

Sportivo: El primer oponente de Mitre empezó la pretemporada el 2 de enero en el Polideportivo de la ruta 41 con tres refuerzos de San Pedro: los castrenses Alejandro Monzón y Jonathan Cerrutti más Leonel Camacho. Además, Ezequiel Báez Corradini también sigue en el plantel mientras que el arquero Elías Salomón regresó a Las Palmeras.

Además, el Lobo sumó a Luis Romero, jugador de San Antonio de Areco que tiene una larga trayectoria en el club y disputó el Federal C 2018 con el de Río Tala; el eterno Ariel “Piti” Giles y Lautaro Iparaguirre, joven surgido en Atlético con paso reciente por Defensa y Justicia. El resto del conjunto tiene a, entre otros, Gerardo Gómez, Facundo Gastellu, César Machena, Santiago y Darío Sandoval; Ariel Marín, Miguel Rotela, Germán Bulgarella, Ángel Salvo, Claudio Núñez y Agustín Poll.

Lo negativo en Sportivo es que quedará libre en la última fecha y, en caso de no estar clasificado, dependerá de otros resultados.

-Sportivo Baradero. Foto: Pasión Deportiva.

Social Ramallo: Será rival de Mitre en la tercera y octava fecha, primero en el Simón Apiza y después en el Estadio Municipal.

El Celeste inició los entrenamientos el 3 de enero con muchos refuerzos, entre ellos el sampedrino de Paraná Facundo Arrieta y el arquero perezmillanense de General San Martín, Tomás Mastroianni. Además, Herman Schallibaum estuvo cerca de sumarse pero no lo hizo mientras que el castrense Alejandro Monzón, figura en el Federal C 2018, se marchó a Sportivo.

El resto de las incorporaciones fueron los guardametas Luis “Guly” Gómez (ex General San Martín y Atlético Baradero) y Alejo Roldán; Francisco Rodríguez, Manuel Fernández, Enzo Villalba (ex Defensores de Belgrano de Villa Ramallo), Gino Corvella (ex San Lorenzo), Fausto Campiotti, Agustín Osan, Sebastián Girsa, Ramón Mazas y Juan Anastasio. La base del conjunto serán los jugadores que fueron subcampeones del Clausura de la Liga Nicoleña (LNF) con Agustín Velo y Elías Sánchez a la cabeza.

“Tenemos un plantel largo. El fixture nos dejó conformes aunque nos conocemos todos y aunque la Liga Nicoleña antes era la más fuerte ahora todo se emparejó”, manifestó a La Opinión el director técnico de la entidad que en el pasado certamen nacional eliminó al Albirrojo y Las Palmeras.

Su debut oficial será como local ante General Rojo de San Nicolás y, después, visitará a Sportivo antes de ser local del Rojo.

General Rojo: Es, junto a Sarmiento de Zárate, de los equipos de la zona cuatro de que no posee jugadores de San Pedro en su plantel y enfrentará a Mitre en la quinta y última fecha, primero en el José Natta y después en el Estadio Municipal.

El Chacarero, que proviene del extinguido Federal B, inició la pretemporada el 26 de diciembre y sumó a varios jugadores para reforzar el plantel que compitió en el Clausura de la Liga Nicoleña (LNF). Llegaron los arqueros Facundo Urruty, Ignacio Aseff (ex Social Ramallo y Unión de Santa Fe) y Jonatan Rosales; Lucas Acosta, Agustín Lara, Leandro Basán (ex Douglas Haig de Pergamino en el Federal A), Juan Cruz Levato, Joaquín Álvarez y el goleador Germán Pomiro.

“Estoy conforme con los nuevos refuerzos y los jugadores que llegaron se van adaptando a lo que pretendo. Seguiré utilizando el 4-3-3 que venimos mostrando en los últimos tiempos y contamos con jugadores para proponer un estilo ofensivo”, señaló a Diario El Norte el entrenador acerca de la preparación de su equipo y lo que buscará en el certamen nacional donde posee una gran experiencia porque desde el 2003, siempre con el mismo director técnico, afrontó cinco federales B y ocho C.

Su debut oficial será como visitante de Social Ramallo en el estadio Simón Apiza y, después, recibirá a Sarmiento de Zárate. “Será una zona dura en la que Sportivo Baradero, por antecedentes y nombres, parece ser el candidato, pero creemos que podremos armar un buen equipo”, cerró Octaviano.

Sarmiento: Al igual que General Rojo, no tiene jugadores de San Pedro en su plantel que competirá contra Mitre en la cuarta y novena fecha, en el Estadio Municipal primero y en su cancha después.

El Tren Amarillo realizó parte de su pretemporada en Ibicuy, Entre Ríos, con todas incorporaciones de la Liga Zarateña (LZF). Llegaron el delantero Franco García y los mediocampistas Mateo y Agustín Ibarra, los tres últimos provenientes de Defensores Unidos de la misma ciudad. Además, regresó el arquero Ariel Juinevich.

El club de Zárate es un viejo conocido de la ciudad porque en 2018 enfrentó en el Federal C a Las Palmeras y Paraná. Actualmente, el conjunto es dirigido por Gustavo Puebla con Cristian Salomón de preparador físico y competirá, al mismo tiempo, en el Torneo de Clubes de Federación Norte, campeonato que ganó en 2018 y le permitió clasificarse al certamen nacional.

“Jugaremos los tres torneos, Copa Federación, Federal y el torneo local. La Idea es dar pelea en todos los frentes, defender el título del Federación, lograr el ansiado ascenso al Federal A y salir campeones en Zárate”, aseguró a La Opinión Ramón Díaz, dirigente que también se desempeña como periodista deportivo en esa ciudad.

Tras no tener actividad en la jornada inaugural, Sarmiento visitará al Chacarero y recibirá a Sportivo en un inicio más que complicado frente a los dos rivales más poderosos del grupo.

A seis fases del Federal A

Aunque el objetivo de Mitre no es, en un principio, llegar al Federal A ni se reforzó para ello, la ilusión siempre, en algún rincón, está. El Rojo comparte la zona con, además de Sportivo, Social Ramallo, Sarmiento de Zárate y General Rojo de San Nicolás con los que se enfrentará en dos rondas (ocho partidos).

Los dos líderes y el tercero en caso de ser el mejor entre los tres grupos avanzarán a la primera ronda de la Fase Eliminatoria (16 equipos; otros ocho cotejos si no es eliminado) que tendrá cuatro instancias, todas ida y vuelta, hasta que quede un sólo plantel que será el ganador de la región y disputará la Etapa Final con el mejor de Cuyo (2 duelos) por el ascenso.

En síntesis, el equipo dirigido por Agustín Díaz deberá atravesar seis rondas para ascender y jugará un mínimo de ocho cotejos y un máximo de 18, situación similar para el Lobo que tiene expectativas muy altas.

Los equipos que compiten en la región

El director técnico de Mitre dialogó en exclusiva con La Opinión acerca del Torneo Regional Federal Amateur en el que comenzará a participar su equipo el domingo cuando reciba en el Estadio Municipal al Lobo de Baradero. El "Flaco" no esquivó ningún tema: la preparación, los objetivos, porqué el Rojo decidió competir, los rivales y la confusa situación con Herman Schallibaum. También, destacó la predisposición de los demás clubes para prestar sus jugadores. "Trabajar en Mitre es muy tranquilo y cómodo, sino no estaría", se sinceró.