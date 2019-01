Torneo Regional: Agustín Díaz calificó como "una linda oportunidad" la que se le presenta junto a su joven cuerpo técnico

El cuerpo técnico de Mitre que encabeza Agustín Díaz es joven. No sólo él sino también sus colaboradores que ninguno llega a los 30 años: Juan Ignacio Borjes (23), Valentín Bravo (26) y Enzo Novaro (28). Para todos, que llegaron al club en diferentes momentos, es una gran oportunidad que se les presenta en el inicio de sus carreras en el fútbol.

"Yo estaba trabajando en inferiores cuando a mediados de 2017 me propusieron hacerme cargo de la primera. Cada uno confía en la tarea que le toca hacer, yo soy de delegar bastante", señaló Díaz en una extensa entrevista que brindó a La Opinión y se publicará completa el viernes, cuatro días antes del debut de su elenco en el Torneo Regional Federal Amateur 2019 frente a Sportivo Baradero en el Estadio Municipal.

Sobre Borjes, sostuvo: "Cuando llegué Juan estaba trabajando en el club, era ayudante de primera y técnico de reserva. Yo lo conozco porque jugó conmigo al fútbol y pedí que continúe porque le tengo confianza, sé que es buen pibe y trabaja en serio. Tratamos que la reserva juegue similar a la primera, él también es el técnico de las inferiores y vamos a empezar a aplicarlo ahí para que el jugador que llegue a primera conozoca el sistema de juego y la posición mas allá de que después el sistema es variable a los jugadores".

Posteriormente, se refirió a al preparador físico, Bravo, sobre quien admitió que cuando se lo propusieron "no lo conocí demasiado" pero que tenía buenas referencias de él. "Como compartíamos la metodología de trabajo nos juntamos y se formó un buen grupo. En la cuestión física no me meto porque no sé más allá de cierto conocimiento por haber entrenado y jugado. Tenemos la misma idea en no hacer demasiado fondo como se hacía antes y sí trabajar en la cancha, con pelota e intermitentes. Mi idea era esa y Valentín lo mismo, por eso no hubo ningún problema".

Mientras estuvo en actividad, Agustín Díaz fue arquero y conoce el puesto. Por ello, consideró que sumar un entrenador que se dedique especialmente al puesto es "fundamental para el entrenamiento" y, para el venidero certamen nacional, se incorporó al cuerpo técnico Novaro. "El año pasado estaba Marcos Moyano como entrenador de arqueros y no pudo continuar. Lo pedí porque en una pretemporada como arquero correr al lado de un jugador de campo no te sirve demasiado, quizás sí la primera semana para tomar una base aeróbica. Después necesitas hacer laburos específicos. Los arqueros están muy contentos porque están trabajando muy bien. Son laburos buenos y lo importante es que los jugadores se sienten contentos".

Por último, Díaz calificó como "una linda oportunidad y desafío" dirigir al Rojo en el Torneo Regional: "Genera otro tipo de motivación, no voy a mentir. Como al jugador lo motiva, al cuerpo técnico también porque es algo nuevo, distinto, es algo a nivel ligas el torneo más importante que se puede disputar". Y cerró: "Hay una expectativa importante también generada y lo importante es que siempre San Pedro tenga un representante, no importa el nombre. El año pasado le tocó a Paraná y Las Palmeras y fui a verlos varias veces. Lo importante es que los clubes entiendan que es para el bien del fútbol de San Pedro, es un desafío y una gran responsabilidad porque durante el año nos miraban los hinchas de Mitre y ahora irá gente de muchos clubes a vernos. La responsabilidad es dejar en alto a Mitre y el fútbol de la liga".