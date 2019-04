Torneo Regional: Agustín Díaz aseguró que hicieron "un buen torneo" y le agradeció a sus jugadores por "brindarse al máximo"

El director técnico de Mitre, Agustín Díaz, dialogó el domingo con La Opinión después del empate 0 a 0 frente a General Rojo que significó la eliminación de su equipo del Torneo Regional Federal Amateur 2019 y, más calmado tras protestarle al árbitro, Alejandro Caraballo Bernal, por su floja labor, analizó el duelo, lo que les dejó el certamen nacional y el futuro cercano en la Liga Sampedrina (LDS).

"Tratamos de hacer un partido inteligente, en el primer tiempo de sostener porque ellos siempre hacen un desgaste importante y después sí ya con la obligación del resultado arriesgamos más y estuvimos cerca. Generamos las chances para poder desnivelar y no se nos dio. Hay que tratar de digerir el golpe rápido y la semana que viene arrancar de la mejor manera el campeonato", sostuvo al mismo tiempo en que dejó en claro que "no hay que pensar" en los partidos anteriores porque si le hubiesen "ganado" a Sarmiento en Zárate el Chacarero "no hubiese retrocedido tanto y hubiese arriesgado más" en el Estadio Municipal.

Además, aseguró que hicieron "un buen torneo" y que estuvieron "a la altura en todos los partidos". "Nos faltó poco, a veces por errores propios y otros de terceros porque los árbitros jugaron un papel preponderante. Hoy protestamos un penal que la pelota le da en la mano y no la cobra y después la enorme cantidad de posiciones adelantadas que marcó el línea porque de las quince que cobró hay seis o siete que no fueron. También -continuó- en un córner hay un rebote a favor nuestro, la pelota le queda a (Mariano) Mattig en el punto penal, estaba preparado para definir y no se acuerda que cobró. A veces te favorecen, a veces se equivocan y en estos tres últimos partidos nos desfavorecieron. Y la casualidad es que siempre viene de ternas de Escobar", aseveró.

En la previa, el Rojo sabía que todos los partidos le serían de suma dificultad por la calidad de los rivales, situación que el "Flaco" explicó que estaban al tanto porque "al desaparecer el Federal B" se unieron "categorías" y eso "elevó el nivel". Y agregó: "Creo que con herramientas propias fuimos adaptándonos a lo que fue el desarrollo del torneo. Lo importante es que nos pudimos adaptar rápido, empezamos con un 4-3-3, hoy jugamos con un 4-4-1-1 y contra Sportivo jugamos 4-2-3-1. Los jugadores se supieron adaptar y quiero agradecerles porque se brindaron siempre al máximo, no sólo en cada partido sino desde el 14 de diciembre que arrancamos la pretemporada".

Por último, enfocó su cabeza en el inicio del Apertura de la Liga Sampedrina (LDS) para el que según manifestó tendrán que "cambiar el chip" porque están "obligados". Y cerró: "Es un grupo que se acostumbra rápido a estas situaciones. Recuerdo cuando perdimos la final contra Sportivo en Baradero (Apertura 2017) un miércoles a la noche con todo los condimentos que tuvo el partido y el sábado jugamos un clásico y lo ganamos. Los jugadores son ganadores, tienen una cabeza ganadora y vamos a trabajar para poder ser protagonistas en el local, pelearlo y volver a jugar el Regional el año que viene".