Torneo Regional 2020: El Consejo Federal repartió casi 20 plazas fijas pero ninguna fue para la Liga Sampedrina

Cuando a principios de septiembre de 2019 el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció que entregaría plazas fijas al Torneo Regional Federal Amateur desde el 2020, La Opinión advirtió que por los requisitos establecidos los clubes afiliados a la Liga Sampedrina (LDS) no iban a ser tenidos en cuenta, situación que se confirmó la semana pasada cuando repartieron las "licencias".

Fueron 17 instituciones de todo el país las que no se clasificaron al certamen nacional en sus respectivas asociaciones pero recibieron una invitación para participar, casi todas, por los próximos tres años. Tal alistó Santiago Dezio en Ascenso del Interior, los beneficiados fueron Bella Vista de Bahía Blanca, Ciudad de Bolívar, Independiente de Chivilcoy, CAI de Comodoro Rivadavia, Las Palmas de Córdoba, Sol de América de Formosa, Costa Brava de General Pico, Américo Tesorieri de La Rioja, San Martín de Mendoza, Racing de Olavarría, Guaraní Antonio Franco de Posadas, Libertad de Sunchales, Atenas de Río Cuarto, Sportivo 9 de Julio de Río Tercero, Atlético San Jorge, Trinidad de San Juan y Unión Santiago de Santiago del Estero.

El único cupo de la LDS lo obtuvo Sportivo Baradero por ser campeón del Clausura 2018 y el Apertura para Primera A 2019. Sin embargo, aunque el Lobo se bajó a fines del año pasado, Independencia y Paraná, sus escoltas en ambos certámenes mencionados, pudieron acceder a la plaza porque el reglamente indica que no es trasladable.

Tanto el Albirrojo como el Auriazul y el resto de los clubes afiliados a la entidad que preside Hugo Cejas no fueron tenidos en cuenta por el Consejo Federal para ser invitados porque, aunque se ajustaron a varios de los requisitos que se exigieron como tener actualizada la personería jurídica, balances al día, certificados médicos y no poseer deudas, lejos están en historia, infraestructura y cantidad de hinchas del resto de Argentina que sí fueron incluidos en la nómina. Además, no tienen dirigentes cercanos al poder para "tramitar" su ingreso. Incluso, aunque son pocos los que deben regularizar su situación, la AFA tampoco homologó los certámenes de la LDS.

Para recibir plazas fijas, los clubes no podían ni debían mandar pedidos de invitaciones ni de visitas, fotos y documentación por fuera de las ligas a menos que el Consejo Federal se los solicite. El órgano que preside Pablo Toviggino informó previamente que se armó un ranking en el que se tuvo en cuenta su infraestructura, historia en campeonatos de AFA, convocatoria, desarrollo de fútbol infantil, de inferiores, femenino y playa; y futsal.

Teniendo en cuenta los criterios que dispuso el Consejo Federal, las entidades locales que tenían proyectado participar del Regional o lo hicieron en el corto lapso como Mitre, Paraná o Las Palmeras lejos están de la realidad de otros clubes del país como, por ejemplo, Racing de Córdoba o Independiente de Chivilcoy. Por su historia reciente, Sportivo Baradero tenía más posibilidades pero tampoco aprovechó el lugar que se ganó adentro de la cancha.

Antes, en junio de 2019, Cejas informó a La Opinión que solicitó una segunda plaza al Regional 2020 pero el pedido nunca prosperó aunque algunos clubes se quedaron esperándolo. El reglamento indica que las ligas del interior con al menos diez equipos afiliados con personería jurídica tienen una plaza (sólo el campeón, sin excepciones) para el Torneo Regional y los que alcanzan los veinte, dos (líder y escolta, sin excepciones), parámetros que se deben certificar al momento de solicitar la homologación del campeonato clasificatorio.

La LDS homologó sus torneos para el Regional 2020 con 18 clubes por lo que obtuvo un cupo. Sin embargo, a diferencia de calendarios pasados, otros conjuntos también manifestaron sus intenciones de competir pero no podrán hacerlo. Ante esa situación, la Mesa Directiva elaboró una estrategia para que el Consejo Federal le otorgue otro lugar. El objetivo fue lograr que se le reconozca 22 instituciones afiliadas, las 18 que compiten en los torneos de fútbol más Alsina, Náutico, Pescadores y Los Andes que, si bien no lo hacen, pertenecen a la liga.

En ese contexto, Paraná e Independencia, dos que tenían en carpeta jugarlo sobre todo el Albirrojo, se inscribieron en el Torneo de Clubes de Federación Norte para, tras cerrar el 2019 en septiembre, no tener que esperar seis meses a volver a patear una pelota y, de yapa, competir por un lugar al Torneo Regional 2021.

El Regional 2020 iniciará el 2 de febrero y entregará cuatro plazas al Federal A.