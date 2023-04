Torneo Preparación: todos los partidos del fin de semana

Este fin de semana el fútbol de primera división vuelve a las canchas en San Pedro, ya que en Baradero el fin de semana pasado se completó la tercera fecha correspondiente a la zona D.

Por el Grupo A, Agricultores visitará a General San Martín. El domingo saltarán a las canchas la primera división masculina y femenina y el Sub 21, el resto de las categorías jugarán el sábado.

Por el B, Paraná recibe a Independencia. La primera masculina jugará el domingo desde las 19.00 mientras que las chicas lo harán el domingo 2 de abril a partir de las 17.30.

En el mismo grupo, Defensores se mide con Las Palmeras. Todos los encuentros serán el domingo. En la zona C, Banfield visita a Mitre.

Por el grupo donde se enfrentan los equipos de Baradero los partidos que se disputarán corresponden a la cuarta fecha: Atlético Vs. Sportivo; Rivadavia Vs. Fundición y Portela Vs. Alsina.