Torneo Preparación: cómo se jugarán las semifinales

Cumplida la primera fase del Torneo Preparación, el próximo fin de semana se jugarán las semifinales de la competencia que lleva adelante la Liga Deportiva.

A la espera de la definición de la Zona D que debía disputarse este miércoles pero que la lluvia obligó a reprogramar el encuentro para este jueves la Liga Deportiva informó que las semifinales se jugarán sábado y domingo en La Esperanza, Estadio Municipal y Paraná.

En la cancha del “verde” habrá actividad el 15 de abril desde las 11.30 cuando por la categoría Sub 14 Defensores Unidos se mida con General San Martín; en la quinta, Paraná – Agricultores; cuarta, Independencia – Central Córdoba; tercera, Paraná – General San Martín.

A la misma hora, pero en el Estadio Municipal, la jornada comenzará con la Sub 17 que definirán Banfield y Portela; por la quinta, cuarta y tercera Mitre – Sportivo; cuarta.

El domingo, en el mismo escenario, la pelota comenzará a rodar a las 9.00 con el partido que disputarán Paraná y Agricultores en una de las semis de la Sub 17; por la sexta, Paraná Vs. Agricultores; el partido de la primera femenina entre Paraná y Central Córdoba será a las 12.00; luego se jugará por la Sub 21, Independencia – General San Martín. Los mismos equipos se enfrentarán en el cierre de la jornada pero por la primera masculina.

Paralelamente, pero en Paraná, jugarán desde las 13.00 Mitre y Portela por la categoría Sub 14; por la sexta el rojo repite con Sportivo. A las 16.00 será la otra semi de la primera femenina entre La Esperanza y Atlético.

A la espera de la definición de la Zona D, por la categoría Sub 21 Banfield definirá a las 17.30 y La Esperanza a las 19.15.