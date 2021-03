Torneo Preparación: como La Roca, Agricultores pedirá ser incluido en el fixture

Desde que en la Liga Sampedrina (LDS) se trata el regreso del fútbol Agricultores manifestó su determinación de no competir en caso de que no permita público en las tribunas como ocurrirá en el Torneo Preparación para primera y U21 que comenzará el fin de semana venidero.

El fixture que se dio a conocer no cuenta con Central Córdoba, La Roca ni la entidad de Gobernador Castro porque en la última reunión manifestaron no querer participar. De ellos, sólo el Lobo de Santa Lucía no lo hará porque los otros dos pedirán este lunes por la noche en el Salón Pedro Barri, ser incluidos.

El caso de la institución de Pueblo Doyle es sabido: por un “mal entendido“, el delegado expresó que el club no iba a jugar pero se equivocó. Agricultores, en tanto, confirmó a La Opinión en voz de su presidente, Gerardo De Vincenzi que cambió de posición aunque no detalló qué ocurrió en los últimos seis días para inclinar la balanza hacia el sí.

La participación de ambos será definida por su pares dado que los mismo clubes levantarán la mano por si o no. Para obtener el visto bueno, necesitarán siete avales y, teniendo en cuenta antecedentes más posturas manifiestas, es un hecho que se agregarán al fixture que está diagramado con dos zonas de cinco equipos por lo que cada uno puede distribuirse en un grupo y en ninguna jornada habrá plantel libre.