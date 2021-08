Torneo Preparación 2021: con malestar por la reducción de público en los partidos, se juega la tercera fecha

Los clubes afrontarán el fin de semana la tercera fecha del Torneo Preparación 2021 de la Liga Sampedrina (LDS) con malestar por la reducción de publico en los partidos, medida que impuso la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (A.Pre.Vi.De.) aun cuando el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ubicó a todos sus distritos en la “Fase General” y autorizó eventos masivos con hasta mil personas.

Publicidad

Como en la jornada anterior, sin venta de entradas cada institución puede autorizar el ingreso a la cancha de 100 personas incluidos jugadores, entrenadores, dirigentes e hinchas para los encuentros de primera y U21. Sin embargo, desde la tercera fecha podrán entrar 50 para reserva y otras tantas para la máxima categoría. Es decir, cada vez que concluye un partido el Estadio Municipal y el Polideportivo Pablo Noat de La Esperanza deben desalojarse.

La medida generó profundo malestar en los dirigentes, en gran parte porque el resto de las competencias deportivas en la ciudad se llevan a cabo con público. Sin hinchas, es sabido, las instituciones no pueden recaudar para solventar los gastos que conlleva participar de un campeonato. A su vez, coinciden en que las canchas son amplias para que los simpatizantes respeten el distanciamiento y que a nivel local no es avasallante el número de fanáticos que cada fin de semana acompaña en las tribunas.

Monsalvo pelea el balón con Ansaloni en la victoria de Defensores Unidos. Foto: La Opinión.

El jueves el intendente, Cecilio Salazar, recibió en su despacho de la Municipalidad a dirigentes de algunos clubes. “No depende de mí. La reglamentación es clara y no se puede tener más de 50 personas por equipo”, dijo el Jefe Comunal a La Opinión. Y reconoció: “Es incomprensible que han habilitado eventos masivos con menos de mil concurrentes y no habilitan las canchas, es algo de muy poco sentido. No entendí la medida, pero estamos tratando de resolverlo comunicándonos con el Jefe de Gabinete (N. de R.: Carlos Blanco)”.

Sin resolución en las próximas horas, la tercera fecha del Torneo Preparación 2021 se llevará a cabo con la nueva disposición. El sábado habrá dos encuentros en el Estadio Municipal (Paraná-La Esperanza y Defensores Unidos-Independencia) y el domingo la jornada se completará con otros cuatro, dos en el mismo campo de juego (Banfield-Las Palmeras y Mitre-América) y el resto en La Esperanza (San Roque-La Roca y General San Martín-Agricultores).

Próxima fecha

Zona A

Sábado

12.30: Paraná-La Esperanza (en el Estadio Municipal)

16.30: Defensores Unidos-Independencia (en el Estadio Municipal)

Domingo

16.30: General San Martín-Agricultores (en La Esperanza)

Zona A

Zona B

Domingo

12.30: Banfield-Las Palmeras (en el Estadio Municipal)

16.30: Mitre-América (en el Estadio Municipal)

12.30: San Roque-La Roca (en La Esperanza)

Posiciones zona B.

Los dos líderes de cada zona avanzarán a semifinales y, luego, a la definición. Al menos en la primera ronda no habrá clásicos entre Paraná y Mitre y América e Independencia (están en diferentes aglomeraciones) pero sí Banfield enfrentará al nuevo San Roque.