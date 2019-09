Torneo Ludmila Manicler: 383 goles en 136 partidos, el saldo del primer certamen femenino de la Liga Sampedrina

El primer certamen femenino que organizó la Liga Deportiva Sampedrina (LDS) y fue en homenaje a Ludmila Manicler es historia y arrojó números interesantes en los más de cuatro meses que se extendió con la participación de 17 equipos de catorce clubes de San Pedro y Baradero.

El fixture de 17 jornadas tuvo 136 partidos de los cuáles sólo no se llevó a cabo Las Palmeras-Central Córdoba en la penúltima fecha porque el Lobo de Santa Lucía no se presentó. En total, se festejaron 383 goles que arroja un promedio de 2,81 por juego, cifra que no fue mayor porque se registraron catorce empates 0 a 0.

El que más anotó fue San Roque (57) y el que menos La Esperanza Verde (4). El arco menos vencido fue el de Las Palmeras (9) y el más Central Córdoba (51). Entre las goleadas abultadas, florecen los 10 a 1 del Santo las santalucenses y La Roca a La Esperanza Verde.

Además, no hubo invictos porque el campeón y su escolta, La Esperanza Verde y el Santo respectivamente, perdieron en la última jornada. El ganador del certamen fue el ganó en más ocasiones (13) mientras que La Esperanza Blanco y Sportivo Azul lo hicieron sólo una vez.

Por último, en los 17 conjuntos se dividieron las más de 200 jugadoras que incursionaron en el campeonato que pasó a la historia y contó en cada fecha con un gran marco de público que acompañó a las mujeres. Según las listas de buena fe presentadas en la previa, se inscribieron 228 jugadoras aunque algunas nóminas es probables se hayan modificado.