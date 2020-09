Torneo de Clubes 2020: "La idea es jugar el Regional", dijo el presidente de Fundición que confía tendrán la plaza si el certamen no sigue

El Torneo de Clubes 2020 de Federación Norte tiene dos premios muy diferentes. En primer lugar, el campeón obtiene una plaza al Torneo Regional Federal Amateur 2021 y, además, hay 152 mil pesos en órdenes de compra a distribuir entre los ocho que llegaron a cuartos de final y sobre los que se decidió, teniendo en cuenta que se desconoce si el certamen seguirá porque actualmente está frenado por la pandemia de coronavirus, darle 19 mil a cado uno, entre ellos Paraná, Banfield y Fundición.

Para las instituciones, la plata es insignificante porque, por ejemplo, con los casi 20 mil que les depositaron no es suficiente para cubrir los gastos de un partido como local. Muchos se inscribieron con el objetivo de dar la vuelta olímpica y clasificar al campeonato nacional de 2021 como el caso de la Fundi de Baradero que fue el mejor de la primera fase y es uno de los grandes candidatos al título.

En diálogo con La Opinión, su presidente, Gabriel Touzet, dejó en claro que la postura de su entidad es seguir compitiendo en el Torneo de Clubes 2020 y concluirlo dentro de la cancha: "Vamos a ver que deciden, teníamos la meta de ser campeón cuando arrancamos el torneo para poder ganar la plaza al Regional. Hay que esperar un poco, quizás está la vacuna y podemos jugarlo en enero y febrero. Para mí se va a jugar".

Además, el baraderense dejó en claro que a ellos "la plata" no les "interesa" porque se anotaron para llegar al Torneo Regional teniendo en cuenta que no lo pueden hacer a través de los certámenes de la Liga Sampedrina (LDS) porque están en Primera B. Y agregó: "La idea es jugar el Regional, tenemos ganas de jugarlo porque es nuestro proyecto".

Respecto de la reunión vía Zoom que organizó Federación Norte semanas atrás, Touzet analizó que la postura de la Comisión Directiva era la de "terminar el torneo" pero hubo seis clubes que "querían jugarlo" entre los que están, además de Fundición, el Albirrojo, Banfield, Sports de Salto y las entidades de Campana Defensores La Esperanza y Las Campanas. Por darlo concluido y repartir el premio en efectivo entre todos se pronunciaron Barracas de Colón y 9 de Julio de Chacabuco que deben enfrentarse entre sí en el cruce.

Por último, en el comunicado que la organización emitió el jueves, dijo, además de que el campeonato no se suspendió definitivamente y se repartió el dinero, que en caso de que no se pueda seguir, la plaza al Regional la definirán ellos aunque no detallaron los parámetros que tendrán en cuenta. En ese marco, Touzet fue optimista en que se la darán al Azulgrana porque fue el mejor de la fase regular y consiguió el número 1 de la tabla general por delante de Paraná.

En cuartos de final Paraná debe jugar contra Las Campanas de Campana mientras que Banfield ante Sports de Salto. El resto de los cruces son Defensores La Esperanza de Campana-Fundición y Barracas de Colón-9 de Julio de Chacabuco.