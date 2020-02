Torneo de Clubes 2020: "Era obligación ganar en esta cancha", dijo Juan Cruz Corradini tras la victoria de Paraná ante Independencia

Juan Cruz Corradini corre a toda velocidad, traba, choca, se cae al piso, se levanta y sale otra vez corriendo. Lo "boquean" pero no se achica, agarra la pelota nuevamente y encara a los defensores. Lo bajan. Se queda un rato en el piso con muecas de dolor pero se vuelve a parar y sigue. La escena se repite una y otra vez en cada partido de Paraná en el Torneo de Clubes. El chiquitín delantero es por momentos una pesadilla para los rivales que se lo hacen manifiestan en cada jugada. Sin embargo, no se inmuta y, luego de la victoria del domingo de su equipo 1 a 0 frente a Independencia por la tercera fecha de la zona C del certamen de Federación Norte, admitió: "Siempre hay choques, siempre limpios aunque hubo una patada que fue un poco dura".

Con el triunfo en una cancha que históricamente le cuesta llevarse los tres puntos, el Albirrojo quedó a un paso de los octavos de final. En ese marco, el ex-La Esperanza y Sportivo recalcó: "Era obligación ganar en esta cancha, hacernos fuerte para lo que viene y meternos lo más arriba que podamos. La clave fue venir a dejar todo adentro de la cancha como lo hicimos, corriendo hasta el último minuto todos para adelante".

Además, sobre la idea de juego de Pablo Guereta de apostar a la vía aérea ante el mal estado del campo de juego (fue acondicionado en el verano y todavía no llegó a su mejor versión) el atacante reconoció que deben "jugar por abajo" pero como la cancha "estaba media complicada" para eso fue "importantísimo ganar de arriba las faltas de los costados". Y, en relación al poderío de cabeza de Esteban García, Valentín Escobar, César Machena y, añadió: "De arriba ganamos todo con estos fenómenos que ganan todas las pelotas".

Por último, mientras sus compañeros festejaban la gran victoria, Corradini asintió que se fueron "todos contentos" porque fue un "partido duro e importante para ganar.