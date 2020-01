Torneo de Clubes 2020: El refuerzo de Independencia que jugó en la Selección Argentina U20, Europa y la Copa Libertadores

Sin la posibilidad de jugar el Torneo Regional Federal Amateur Independencia apostó al Torneo de Clubes de Federación Norte que significará su regreso a un certamen por fuera de la Liga Sampedrina (LDS) después de varios años y se reforzó con jugadores de renombre del ámbito local, entre ellos Benjamín Torrillo, Alejo Somohano y, en los últimos días, Ezequiel Roldán. También, se aseguró la continuidad del delantero Nicolás Martelli y repatrió al volante Jesús Díaz quien generó el contacto para que se sume Lucas Díaz Canevaro, exprofesional con pasado en diferentes clubes de Argentina, Sudamérica y Europa.

El tucumano de Concepción de 32 años debutó en primera en 2004 con la camiseta de Chacarita, institución en la que hizo las inferiores y conoció a Gabriel Torres, sampedrino surgido de Paraná que también estuvo en categorías formativas del Funebrero. "Fui varias veces a San Pedro con él, iba y me quedaba en su casa pero no me acuerdo mucho", contó a La Opinión en una distendida charla en la que repasó su carrera como futbolista. Posteriormente, el volante ofensivo estuvo a préstamo en el Dijon de la Ligue 2 de Francia y, a su vuelta, pasó por Colegiales, Rivadavia de Lincoln y Comunicaciones.

Uno de los picos de su trayectoria fue su estadía en Oriente Petrolero de Bolivia donde en el verano del 2014 integró el plantel que afrontó el repechaje de la Copa Libertadores frente a Nacional de Uruguay para ingresar a la fase de grupos. Un año antes, también con Petrolero, compitió en la fase inicial de la Sudamericana ante Guaraní de Paraguay.

Díaz Canevaro regresó nuevamente a su país y militó una temporada en Brown de Adrogué. Tras esa experiencia emigró a Boyacá Chico de Colombia donde permaneció hasta 2016 y se volvió a San Miguel previo a alejarse del profesionalismo.

También, en sus inicios fue convocado asiduamente a la Selección Argentina U20 y realizó el proceso camino al Mundial de la categoría que se desarrolló en 2007 en Canadá donde la Albiceleste dirigida por Hugo Tocalli gritó campeón con figuras como Sergio Agüero, Sergio Romero, Mauro Zárate, Éver Banega y Gabriel Mercado. Aunque estaba en la consideración para ser parte del conjunto, Díaz Canevaro sufrió una lesión en uno de sus hombros y fue descartado. Otra experiencia ligada al combinado nacional que relató fue haber sido sparring del plantel mayor donde, entre otros, estaban Juan Sebastián Verón.

Actualmente, Lucas, padre de Dante de 4 años y Emma de 1, habita en Capital Federal y trabaja en Casa Rosada como administrativo. A través de su amigo Jesús Díaz recibió la invitación para incorporarse a Independencia para el Torneo de Clubes y, tras estar en los amistosos contra Central Buenos Aires de Zárate y Lima F.C, llegó a un acuerdo para estar en el plantel de Roberto Durante que debutará ante Banfield en el certamen que dará una plaza al Regional 2021.