Torneo de Clubes 2020: El agua ahogó Independencia-Ferroviarios en el barrio 1° de Mayo

Bastaron 20 minutos de lluvia para que Independencia-Ferroviarios, hoy por la quinta fecha de la zona C del Torneo de Clubes 2020 que organiza Federación Norte, se suspenda porque el campo de juego del Auriazul en el barrio 1º de Mayo no resistió a la intensidad con la que el agua se apoderó de la escena.

En ese momento, casi en la mitad del primer tiempo, el árbitro Juan Mancini de Arrecifes reunió a los jugadores contra uno de los laterales en el centro de la cancha y le comunicó su decisión de no seguir porque las líneas no se veían y la pelota no rodaba ni picaba. La primera intención fue esperar para que cese el clima pero, instantes después y en conformidad con todos los protagonistas, el juez tomó la correcta decisión de no seguir que molestó a algunos integrantes del plantel del visitante.

En el lapso que se jugó, pasó poco y nada porque el contexto no ayudó a que ambos conjuntos manejen el balón. Ambos intentaron enviar la pelota al área en cada pelota parada para aprovechar el contexto y la I pudo abrir el marcador de cabeza pero el remate de Benjamín Torrillo fue a las manos de Iván Saucedo.

San Pedro amaneció el domingo con sol, un calor agobiante y la temperatura rondó los 34º con sensación térmica de hasta 37º. Sin embargo, un rato antes de las 17.30, horario previsto para el trascendental duelo entre la I y los zarateños donde estaba en juego el tercer puesto del grupo y clasificación a octavos de final, se nubló y cayeron las primeras gotas las cuáles se hicieron cada vez más intensas hasta que se desató el chaparrón.

Curiosamente, poco después de la suspensión el cielo se abrió y amagó con despejarse pero, con la indeclinable determinación, los jugadores de ambos clubes se retiraron rápidamente del estadio. Aunque todavía no se oficializó, el encuentro continuará el martes a las 18.00 y se completarán los 70 minutos que restan en dos tiempos de 35.

Por la misma situación, se postergó Banfield-Paraná que se debían cruzar en el otro duelo del grupo desde las 20.30 en un Complejo Jorge Suárez que tampoco aguantó la gran cantidad de agua que cayó en pocos minutos y se anegó. El mismo se disputará el martes a las 21.00.

Síntesis

Independencia (0): Matías Aranda, Matías Torre, Marcos Gómez, José Sepich, Mauro Sandoval, Benjamín Torrillo, Jesús Díaz, Eduardo Balladares, Nicolás Barceló, Alejo Somohano, Juan Martín Vellón. DT: Roberto Durante. AT: Alberto Barrios. Suplentes: Marcos Torrillo, Lucas Díaz Canevaro, Francisco Barrios, Felix Boaglio, Elías Franco y Fabricio Ramírez.

Ferroviarios (0): Iván Saucedo, Braian Monzón, Alejandro Gómez, Carlos Cardozo, Ángel Lamas, Gabriel Rodríguez, Nicolás Sánchez, Francisco Ayala, Carlos Pedraza, Diego Sánchez, Juan Fernández. DT: Miguel Di Pasquale. AT: Gabriel Taborda. Suplentes: Javier Cardozo, Hugo Benítez, Emiliano Cáceres y Fernando Blanco.

Árbitro: Juan Mancini (Arrecifes)

Asistentes: Lucas Ramos y Laureano Leguizamón (Arrecifes)

Incidencias: El partido fue suspendido a los 20 minutos del primer tiempo porque una intensa lluvia anegó el campo de juego.