Torneo apertura: Este fin de semana vuelve el fútbol local

Sábado 13/05

– C. CÓRDOBA c. PARANÁ FC 5º (12.00), 4º (13.30), 3º (15.00), Sub 17 (16.30)

– ATLÉTICO c. SAN MARTIN 5º (13.00), 4º (14.30), 3º (16.00), Sub 17 (17.30)

– I. PORTELA c. DEF. UNIDOS 5º (12.00), 4º (13.30), 3º (15.00), Sub 17 (16.30)

– LA ESPERANZA c. RIVADAVIA 5º (10.00), 4º (11.30), 3º (13.00), Sub 21 (14.30), 1ra (16.15)

– INDEPENDENCIA FC c. SPORTIVO 5º (11.00), 4º (12.30), 3º (14.00), Sub 17 (15.30)

– AMÉRICA c. BANFIELD (en CADU) 5º (11.00), Sub 17 (12.30), Sub 21 (14.00) y 1ra (15.45)

– LAS PALMERAS c. ALSINA 5º (12.00), 4º (13.30), 3º (15.00), Sub 17 (16.30)

– MITRE c. AGRICULTORES (En Estadio) 5º (11.15), 4º (12.45), 3º (14.15), Sub 17 (15.45)

Domingo 14/05

– C. CÓRDOBA c. PARANÁ FC Sub 14 (11.00), 1ra femenino (12.30), Sub 21 (14.00), 1ra (15.30)

– ATLÉTICO c. SAN MARTIN 6º (11.30), 1ra femenino (13.00), Sub 21 (14.30) y 1ra (16.15)

– I. PORTELA c. DEF. UNIDOS 6º (10.00), Sub 14 (11.15), 1ra femenino (12.30), Sub 21 (14.00) y 1ra (15.30)

– LA ESPERANZA c. RIVADAVIA Sub 17 (12.00), 6ta (13.30), 1ra femenino (15.00)

– INDEPENDENCIA FC c. SPORTIVO 6º (10.00), 1ra femenino (11.30), Sub 21 (13.00), 1ra (14.45)

– AMÉRICA c. BANFIELD (En CADU) Sub 14 (11.00), 6º (12.30), 4º (14.00), 3º (15.30), 1ra femenino (17.00)

– LAS PALMERAS c. ALSINA 1ra femenino (12.30), Sub 21 (14.00), 1ra (15.45)

– MITRE c. AGRICULTORES (En Estadio) 6º (09.30), Sub 14 (11.00), 1ra femenino (12.30), Sub 21 (14.00) y 1ra (15.45)

Libre: Fundición FC