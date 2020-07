Tomás Oneto no continúa en Aucas de Ecuador: "Me hubiera gustado haber podido seguir jugando en este club"

Tomás Oneto no seguirá jugando en Aucas de Ecuador a pesar de que tiene contrato vigente y, si bien su salida se informó en medios de comunicación de ese país hace varias semanas, el miércoles el defensor se despidió de la institución a través de un mensaje que publicó en su cuenta de la red social Instagram.

En su relato, el sampedrino manifestó sus sensaciones y destacó su debut en la Copa Sudamericana: "Es hora de decir adiós, fue una etapa demasiada corta pero muy contento por lo que me tocó vivir, especialmente por mi debut en una copa internacional. Me hubiera gustado haber podido seguir jugando en este club hasta el fin de mi contrato. He conocido grandes personas y eso es algo que también me llevo conmigo. Un gran saludo para todos los hinchas".

La Opinión intentó comunicarse con el joven por la misma vía para conocer si se incorporará a otro equipo pero no recibió respuesta alguna. En Aucas estuvo apenas seis meses porque llegó en enero del 2020 como una de los refuerzos importantes pero se despidió sin haber tenido tanta participación luego de la serie ante Vélez Sarsfield por el certamen internacional.

Si bien las competencias deportivas en Ecuador están frenadas por la pandemia, desde hace varias semanas los clubes retomaron los entrenamientos y Aucas cambió al entrenador Máximo Villafañe por Darío Tempesta. También, contrató al defensor argentino Leonel Galeano que estaba en Defensa y Justicia y, a principios de julio, medios de ese país aseguraron que fue en lugar del joven nacido en Paraje Beladrich.

Oneto debutó el martes 4 de febrero con la camiseta de Aucas en la derrota 1 a 0 como visitante frente a Vélez Sarsfield en el partido de ida de la primera fase de la Copa Sudamericana y, como el calendario permitió que fuese en Argentina, su familia y amigos los fueron a alentar al José Amalfitani situado en el barrio Liniers de Capital Federal.

Alrededor de 20 personas acompañaron al defensor en una de las plateas altas laterales del estadio que se utilizó para el Mundial de 1978. El grupo lo encabezaron sus padres Jorge y Graciela y su hermano Lucas. Además, estuv su novia, Marianela Macelli, y allegados de Santa Lucía, Pueblo Doyle y San Pedro como Néstor Fernández, Alfredo Milmanda y Diego González, los últimos dos jugador y entrenador de Central Córdoba respectivamente. También, anoticiados de su presencia, muchos sampedrinos sintonizaron su televisor en ESPN 2, canal que lo transmitió en vivo.

-La familia Oneto en el estadio José Amalfitani post partido.

En su primer cotejo con el club de Quito Oneto cumplió una aceptable actuación. El joven de 21 años nacido en Paraje Beladrich fue titular con el número 2 y se desempeñó como central derecho en una línea de cuatro defensores los 96 minutos que se extendió el duelo arbitrado por el boliviano Gery Vargas. Siempre bien parado para rechazar y firme en los mano a mano, fue una garantía en un conjunto que se replegó, tuvo sus líneas bien juntas y apostó al contragolpe.

En el primer tiempo, el ex-Mitre cabeceó en el área rival un tiro de esquina pero su remate salió débil y Alexander Domínguez lo controló con facilidad. En el complemento, tuvo mucho más trabajo cuando su compañero Bryan Sánchez fue expulsado por doble amonestación y el Fortín fue en busca de la victoria que se llevó con un golazo de Ricardo Centurión. En su camino hacia el arco, el habilidoso volante se sacó de encima a varios jugadores visitantes, entre ellos primero al santalucense a quien lo esquivó con facilidad y, después, quedó cara a cara con el guardametas Damián Frascarelli y definió a un palo.

El cotejo de vuelta se disputó el 18 de febrero en Quito y su elenco ganó 2 a 1 pero, por el gol convertido de visitante, el Fortín avanzó de fase. Esa noche, el sampedrino fue amonestado a los 26 minutos y a los 37 recibió la segunda amarilla y la roja al cometerle en la puerta del área una infracción a Maximiliano Romero, delantero con el que quedó mano a mano.

A pesar de tener un jugador menos, su equipo se puso en ventaja en el complemento con Alexander Alvarado y Jhon Espinoza. Sin embargo, en el minuto 96 Thiago Almada cambió por gol un penal infantil cometido por los ecuatorianos y le dio el descuento y clasificación a la siguiente instancia a los argentinos.

Luego de esa segunda presentación internacional, el joven ex-Central Córdoba, Mitre, Talleres de Córdoba y Alavés B de España, entre otros, también fue parte del plantel en el campeonato ecuatoriano hasta que se frenó por el coronavirus y semanas atrás se disipó su salida.