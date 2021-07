Tokio 2021: Santiago Lange debutó en nacra 17 y le quitó un récord a un sampedrino

Santiago Lange debutó este miércoles en Tokio 2021 junto a Cecilia Carranza en la clase nacra 17 de yachting y, con 59 años, se convirtió en el atleta argentino más longevo en competir en los Juegos Olímpicos por sobre el también timonel Eduardo Farré que en Sídney 2000 participó con 57.

Publicidad

El sanisidrense, que con la rosarina portó la bandera de Argentina en la ceremonia inaugural, se ubicó sexto, segundo y quinto en las tres regatas del día en Enoshima y marcha quinto en la general.

Ni bien inició la primera regata, Lange rompió la marca del sampedrino que hace 21 años participó en la categoría star de vela junto a Mariano Lucca con quien terminó 16°. Por entonces, le arrebató el récord a Carlos Balestrini quien en Berlín, Alemania, 1936 participó en tiro.

Farré se fue de San Pedro a Olivos cuando tenía 18 años y actualmente tiene 78. Sus primeros paso en el deporte fueron en Náutico, recordó en una entrevista que brindó a La Opinión hace poco más de un año: “Mi padre desde chico me llevó al club porque él navegaba muy bien. A los 8 años me llevaba en los paulinos, un emblema que ahora son el premio. Iba como acompañante, fui tripulante, después entrenaba pero no en regatas hasta los 15 años. Con ansiedad esperé a los 15 para correr en regatas y en la primera, con el número 4, gané por un metro. Para mí fue mayúsculo”.

Es el fundador de Barón Náutica, empresa que desde 1975 se dedica a la venta de accesorios y equipamiento náutico para todas las embarcaciones y es una de las marcas más importantes y de prestigio en la actividad con sucursales en varias ciudades.

Antes de ser olímpico por primera y única vez, en 1991 salvó su vida de milagro y lo contó en una entrevista que brindó a La Nación previo a los Juegos Olímpicos Sídney 2000: “Mientras caminaba por la calle empecé a sufrir mareos, supuse que me había intoxicado con un helado ingerido un rato antes y me desmayé. Se me rompió la aorta superior. De cada 100 personas, mueren 98. Fue repentino, totalmente imprevisto. Los médicos me pusieron plástico y me dijeron: por ahí no te vas a morir. La recuperación fue lenta. En dos días y medio, estando acostado, bajé 7,500 kilos. Fue un shock que me costó mucho superar, tanto física como mentalmente”.

Tras ese problema de salud, Eduardo estuvo cinco años sin navegar hasta que retomó y junto a Lucca, que era un empleado de su empresa, logró en el Mundial de la clase star que se desarrolló en Annapolis, Maryland en Estados Unidos, el pasaje a los Juegos Olímpicos del 2000, objetivo que se dio casi de casualidad porque no tenía previsto participar en el certamen internacional.

“La primera vez fui a ver el Mundial, me gustó el barco y me lo traje. A partir de ese momento mi meta fueron los Juegos Olímpicos. Corrí en el 84 el Preolímpico en Los Ángeles y creo que hubo un problema y no fue nadie. Después en el Preolímpico en Barcelona, fui y pasó que cuando volví tuve el problema con la aorta. Tenía dudas de seguir o no, es muy costoso. Dije no voy a claudicar y logré en Annapolis clasificarme a los Juegos Olímpicos. Tenía velocidad y el nivel del tripulante (Lucca) era muy bueno”, recordó por entonces.

Farré sigue siendo “olímpico” porque, según él, nunca se deja de serlo. “El haber convivido en una sede es mucho, uno siente que está conviviendo mutuamente con un nivel de lo mejor del mundo que te rodea. Un juego olímpico es sinónimo a realización, me cabe esa palabra, estar en el top del deporte si uno es deportista. Una buena parte del mundo quisiera estar ahí y llegué, no tan joven, pero estuve”, concluyó.