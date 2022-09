“Todos por Bastian”: colecta para un niño con parálisis cerebral que necesita una silla postural

Omar De Lucca es un vecino que, tras conocer el caso de Bastian, decidió poner manos a la obra para reunir el dinero necesario para adquirir una silla postural junto a un grupo de amigos.

Bastián tiene 2 años y fue diagnosticado con hidrocefalia congénita y parálisis cerebral. Un día en una cena, una tía suya contó las dificultades que atraviesa la familia del niño para poder trasladarlo dentro de la casa. Entre los presentes estaba Omar.

“Entonces le dije que con amigos íbamos a hacer una colecta, porque no tiene cómo transportarse de un lado a otro. Conseguí la orden del médico y en mis manos tengo una carpeta con dos presupuestos, uno de San Pedro y uno de Pergamino”, relató el hombre en Radio Cuarentena este viernes.

“Para que todo sea claro” De Lucca abrió una cuenta en el banco a su nombre donde destinará lo recaudado para la silla postural.

TODOS POR BASTIAN

CBU 0140405403658750580663

“La gente me conoce, sabe quién soy, trabajé toda la vida en la zona céntrica, hace 32 años trabajo en una empresa conocida en San Pedro y presido la institución El Rincón de los Gauchos. Cualquier cosita que alguien quiera, tengo la carpeta con los presupuestos”, detalló.

De Lucca conoció a Bastian hace pocos días y pudo observar que la silla postural que buscan conseguir mejorará su calidad de vida. Hasta ahora, tiene una muy precaria que “le está quedando chica”.

“Necesita una mejor calidad de vida en su vivienda, tiene certificado de discapacidad, no tiene mutual. Le ofertaron una sola mutual, esa mutual no tiene el servicio que merece él, yo no soy muy ducho en el tema de papeles, pero vamos a ver. Bastián, tiene pocas cosas, el Hospital lo asiste con los viajes, no le dejan faltar nada”, detalló quien encabeza el proyecto solidario.