Tiro Federal y un grito de desahogo

El festejo de los jugadores de Tiro Federal tras derrotar hoy como local a Los Cedros 33 a 31 en el juego correspondiente a la 18ª fecha de la segunda división de la Unión de Buenos Aires (URBA) no fue efusivo ni desmedido por la situación que están atravesando pero sí de desahogo porque, con pasajes en gran nivel, logró su sexto triunfo en el torneo, el segundo en los últimos once duelos, y, aunque no salió de la zona de repechaje por la permanencia porque sonrieron Argentino y Atlético Chascomús, agarró confianza para el futuro.

El primer tiempo fue muy parejo y el Biguá apoyó dos tries por intermedio de Pablo Comezaña, uno de ellos convertido por rolando Fantili, pero se fue al descanso abajó 14 a 12. En la reanudación, el visitante estiró la diferencia con un penal pero el Rojinegro reaccionó con tres apoyos de Comezaña, Tonfic Tiramonti después de recibir un fuerte golpe en su nariz que lo hizo sangrar y Matías Salcedo, todos confirmados por Thomas Peña, y sacó una buena diferencia en el marcador (33-17) que debió defender con uñas y dientes porque su rival lo arrinconó y le marcó dos tries en poco minutos.

A pesar de que terminó el duelo con uno menos por tarjeta amarilla a Salcedo, el local fue inteligente y enfrió desarrollo en los instantes finales de la mano de Lucas Rolfo y el pie de Franco Segura, motivo por el que evitó la remontada del club de San Miguel y obtuvo un triunfo valiosísimo que puede ser el punto de inflexión para cambiar la racha.

El elenco dirigido por la dupla Ignacio Frías-Gonzalo Clementín formó con Ignacio Francia, José Arévalo, Luis María Villalón, Alexis Ayala, Juan Guido Álvarez, Gregorio Fosser, Tonfic Tiramonti, Comezaña, Nicolás Frías, Segura, Darío Biscia, Salcedo, Francisco Pérez, Fantili y Federico Tiramonti. Ingresaron desde el banco de suplentes Peña, Erik De Baere, Pablo Tapia, Rolfo y Rodrigo Gauna.

Otros resultados

Gimnasia de Ituzaingó 37-41 Atlético Chascomús

Virreyes 13-17 Mercedes

Varela Junior 12-34 El Retiro

Argentino 33-19 Las Cañas

La Salle 27-25 Del Sur

San Miguel 13-27 Ciudad de Campana

Previamente, ambas entidades se enfrentaron en intermedia y Tiro Federal también ganó pero 48 a 22. En la próxima jornada los sampedrinos visitarán a Ciudad de Campana.

Próxima fecha

Atlético Chascomús-Los Cedros

Ciudad de Campana-Tiro Federal

Del Sur-San Miguel

Las Cañas-La Salle

El Retiro-Argentino

Mercedes-Varela Junior

Gimnasia de Ituzaingó-Virreyes