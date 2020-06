Tiro Federal participa del proyecto de la URBA para erradicar la violencia y lo replica puertas adentro con una encuesta y talleres

El verano 2020 fue, para el rugby, una pesadilla porque el crimen de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell por parte de un grupo de jóvenes identificados con el deporte de la pelota ovalada los ubicó, para mal, en el centro de la escena a todos los argentinos que se dedican y dedicaron a esa disciplina a quienes se los trató de "asesinos y violentos" por el accionar de sólo diez inadaptados que arruinaron a una familia.

Mucas voces se pronunciaron en el tema que fue agenda hasta que comenzó la pandemia de coronavirus. Para el afuera, los referentes del rugby a nivel nacional intentaron dejar en claro que no se trataba del deporte sino de una sociedad en la que la violencia está inmersa. Pero puertas adentro las uniones hicieron un mea culpa, tomaron cartas en el asunto y actuaron. En ese marco, la Unión de Buenos Aires (URBA), la más importante del país y a la que está afiliada Arsenal Zárate que es el club en el que se desempeñaban algunos de los acusados del asesinato, creó la Comisión de Fortalecimiento Integral y Mejora del Comportamiento que tiene como objetivo "proponer acciones que permitan erradicar comportamientos violentos, discriminatorios e irrespetuosos en el ámbito del rugby, tanto dentro como fuera de los clubes" y en ella participa Tiro Federal a través de su presidente, Leo Butti.

"La URBA después de lo de Villa Gesell hizo una comisión, pidieron que manden referentes y fui yo. Estamos haciendo capacitaciones por internet vía Zoom y la semana pasada terminamos la primera parte. Tenemos dos reuniones semanales. Los miércoles nos juntamos referentes de los 91 clubes de la URBA, escuchamos y después hacemos talleres divididos por zonas y vamos sacando cosas de ahí", detalló a La Opinión la máxima autoridad del Biguá respecto de cómo funciona la iniciativa.

Con las herramientas que adquiere la institución a través de su representante, debe multiplicarlas a sus deportistas y socios de la manera que considera más conveniente y, por eso, el Biguá lanzó como primera acción una encuesta virtual en la que pregunta, entre otras cuestiones, si conocen hechos de violencia física y de género protagonizados por gente vinculada al club", si por esas situaciones se tomaron medidas en la entidad, qué opinión tienen sobre el asesinato de Fernando Báez Sosa y sobre los bautismos en el rugby; y que incidencia tiene el consumo de alcohol en los sucesos violentos. También, hoy por la tarde realizará un Taller de Formación Integral y Mejora del Comportamiento que dictará la licenciada en psicología Sofía Díaz González.

Sobre la violencia en el rugby, Butti admitió que "hay sucesos más allá del hecho de Villa Gesell" y que, por eso, no deben hacerse cargo de la situación: "No tenemos que tirar la tierra debajo de la alfombra porque sabemos que es algo que pasa, como las salidas en manada y los conflictos afuera de la cancha. Tenemos que trabajar en eso, los procesos son largos, es una transformación cultural que hay que hacer y no es fácil. Hay que ver y hablar muchas cosas que nunca se hablaron. Los que estamos en el rugby cuando pasa algo así lo de villa Gesell, nos mata. Sentimos que nos ponen en los medios con que somos rugbier y con otros deportes no pasa. Es algo que tenemos que revisar, como entrenamos o los bautismos".

Por último, la máxima autoridad rojinegra detalló que el próximo paso de la capacitación es "en junio" y, además de él, deberán ir otros tres "referentes" del club para que, posteriormente, repliquen las medidas, pautas, informaciones y conocimientos adquiridos a los demás deportistas y socios de la institución.

La Comisión de Fortalecimiento Integral y Mejora del Comportamiento la preside Martín Carrique (Los Tilos) y está integrada por Luis Martín y Herrera (Champagnat) y Facundo Sassone (GEI). Además, cuenta con el asesoramiento externo del Psicólogo Social Miguel García Lombardi y los clubes de la URBA han designado a un referente para trabajar en conjunto con la comisión.