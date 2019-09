Tiro Federal no pudo con el líder y se le cortó la racha en San Pedro

Tiro Federal cayó hoy como local frente al líder de la segunda división de la Unión de Buenos Aires (URBA), El Retiro, 17 a 8 en la 22ª fecha y no pudo estirar su racha en San Pedro donde acumulaba tres triunfos en fila.

El Biguá sumó gracias a un try de Rodrigo Gauna que no fue convertido y, en el segundo tiempo, un penal de Thomas Peña pero no le alcanzó para ganar y continúa undécimo en la tabla de posiciones, es decir, en zona de repechaje por la permanencia. Su rival, en contrapartida, manda con una buena ventaja por sobre sus perseguidores y es gran candidato al título y ascenso.

El elenco dirigido por la dupla Ignacio Frías-Gonzalo Clementín formó con Ignacio Francia, Gauna, Luis María Villalón, Gregorio Fosser, Alexis Ayala, Pablo Comezaña, Tonfic Tiramonti, Nicolás Estévez, Nicolás Frías, Franco Segura, Bruno Bértola, Matías Sacedo, Thomas Peña, Federico Tiramonti y Lucas Rolfo.

Otros resultados

Varela Junior 26-20 Atlético Chascomús

Argentino 21-15 Virreyes

La Salle 19-13 Gimnasia de Ituzaingó

San Miguel 23-31 Mercedes

Los Cedros 24-49 Las Cañas

Ciudad de Campana 0-29 Del Sur

En la próxima jornada ambas categorías de Tiro Federal visitarán a Mercedes. En intermedia el Rojinegro se impuso 40 a 38.

Próxima fecha

Atlético Chascomús-Del Sur

Las Cañas-Ciudad de Campana

El Retiro-Los Cedros

Gimnasia de Ituzaingó-San Miguel

Virreyes-La Salle

Varela Junior-Argentino