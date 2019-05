Tiro Federal mostró dos caras y rescató un empate ante Las Cañas

El empate que consiguió hoy de local Tiro Federal en 25 ante Las Cañas de Cañuelas por la octava fecha del campeonato de segunda división de la Unión de Buenos Aires (URBA) se explica en las dos caras que mostró en los ochenta minutos.

En el primer tiempo el Rojinegro no hizo pie en ningún momento y la pasó mal porque, tras el try de Pablo Comezaña que le sirvió para descontar el 10-0 en contra, no se arrimó más al ingoal rival y defendió como pudo el suyo con algunos aciertos defensivos que impidieron que la diferencia sea mayor (5-13). Su actuación en la mitad inicial se sintetizó con la jugada en la que Ignacio Frías intentó patear la pelota hacia afuera de la cancha para que concluya el período y no llegó aunque instantes después lo hizo un compañero.

Sin embargo, en el complemento el Biguá fue otro equipo y después de un penal anotado por su rival, pasó al frente 19-16 con dos tries de Tonfic Tiramonti y Thomas Peña que el propio centro convirtió. Desde ese momento el encuentro se volvió de ajedrez. El anfitrión aumentó la ventaja con otra patada de Peña, el visitante igualó con otras dos, otra vez Peña le devolvió la sonrisa a los sampedrinos y, por último, también desde la pena máxima, los de Cañuelas dibujaron el tanteador definitivo que no se modificó de casualidad.

En el intercambio de ofensivas, Tiro Federal tuvo la victoria en los pies de Peña quien ejecutó un penal desde la mitad de la cancha pero se quedó corto. En la réplica, Las Cañas buscó entrar por todas las vías, no pudo y el balón le cayó a un pateador que ejecutó un derechazo que se fue a no más de veinte centímetros del poste izquierdo.

El elenco dirigido por la dupla Ignacio Frías-Gonzalo Clementín, que estiró su invicto a tres partidos y quedó sexto en la tabla de posiciones con 21 puntos, formó con Ignacio Francia, José Arévalo, Luis María Villalón, Juan Guido Álvarez, Alexis Ayala, Nicolás Estévez, Tiramonti, Comezaña, Nicolás Frías, Franco Segura, Agustín De la Fuente, Peña, Agustín Pérez, Rolando Fantili y Lucas Rolfo. Ingresó desde el banco de suplentes Jeremías Cajide.

Otros resultados

Los Cedros 34-36 Del Sur

San Miguel 29-48 El Retiro

La Salle 30-29 Mercedes

Argentino 46-22 Gimnasia de Ituzaingó

Varela Junior 14-31 Virreyes

Ciudad de Campana 27-33 Atlético Chascomús

En intermedia Tiro Federal fue superado por Las Cañas 17 a 5. En la próxima jornada los sampedrinos visitarán con ambas categorías a Del Sur.

Próxima fecha

Gimnasia de Ituzaingó-Varela Junior

Mercedes-Argentino

El Retiro-La Salle

Las Cañas-San Miguel

Del Sur-Tiro Federal San Pedro

Ciudad de Campana-Los Cedros

Atlético Chascomús-Virreyes