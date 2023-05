Tiene que operarse de la vesícula y le dieron turno para diciembre: “No doy más de dolor”

Belén tiene 30 años y asegura que “día por medio” visita la Guardia del hospital producto de las descomposturas que le provoca un cuadro de cálculos vesiculares.

“Siento mucho dolor, tengo piedras en la vesícula, me dieron fecha para operarme recién en diciembre, pero ya no es vida estar siempre en la guardia y dejar a mis hijos. Estoy muy cansada, vivo con dolor, descompuesta, necesito ayuda”, relató.

La joven obtuvo un turno para la extracción en diciembre, con el cirujano Gómez en el Hospital. “Una de las últimas veces en la guardia me mandaron a ver a Salgado, que me vio amarilla y me pidió estudios urgentes. Pero me dijo que está muy ‘complicado’ que me den una fecha antes”, indicó.

A la espera de la operación que ponga fin a sus inconvenientes de salud, la paciente visita asiduamente la guardia. “Me atienden, me ponen suero, me hacen una placa, una ecografía y me mandan a mi casa. En casa, cualquier cosa que tome o como me cae mal, vivo en el baño y termino volviendo”, enumeró en diálogo con La Opinión.