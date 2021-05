Tiene neumonía por COVID-19, lo mandaron a Consultorio Rojo pero le dieron turno para 30 horas después

Vanina Galarza contó en Radio Cuarentena la situación de su marido, que está en su domicilio transitando el coronavirus y con neumonía. "Me dijeron que tenían que verlo en el Consultorio Rojo, pero que no lo llevara. Llamé a la ambulancia y me dijeron que no podían ir", contó. Este lunes por la mañana le dieron turno para el martes a las 16.00.