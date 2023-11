Tiene el caño de las cloacas roto y no le dan solución

Celeste reportó: Tengo un problema, tengo el caño de cruce de calle de las cloacas aplastado. Yo en este momento no cuento con los medios para cambiarlo. Fui a Obras Públicas y me dicen que no hay presupuesto. Le escribí al intendente y le mandé una nota por mesa de entrada y nada, no hay respuesta por parte del Municipio. Estos días de calor no se puede estar del olor y hasta los vecinos se quejan. Es algo insalubre para todos y más para mi hijo que tiene problemas respiratorios. Es en Cruz Roja al 1772”.