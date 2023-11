Tiene 91 años, votará en el balotaje y cuenta vive como jubilado con la mínima

“Vitucho” es jubilado, cobra la mínima y no quiere hacer reclamos ni trámites. Vive el día a día y desde que murió su esposa suma a sus haberes una pensión que no alcanza para todo lo que necesita. No quiere ir a un geriátrico ni ser sometido a exámenes psiquiátricos. El sábado, opinó con extrema lucidez en Sin Galera sobre las elecciones y lo que siente frente a la situación actual.