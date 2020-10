Test de anticuerpos de coronavirus: Cómo será la segunda campaña en el Boulevard

El Gobierno local llevó a cabo este viernes por la mañana en el salón Pedro Barri de la Liga Sampedrina (LDS) una conferencia de prensa en la que explicó cómo será la segunda campaña de test de anticuerpos de coronavirus que tendrá lugar el lunes 2 de noviembre en el Boulevard desde las 8.30.

En la plazoleta Fray Cayetano Rodríguez se emplazarán dos gazebos en los que personal del laboratorio del Hospital extraerá sangre a los vecinos mayores de 16 años que concurran a testearse. En total, se tomarán alrededor de 600 muestras con el objetivo de saber qué porcentaje de la población está inmunizada.

El secretario de Salud, Guillermo Sancho, explicó qué sampedrinos son los que deben concurrir: "Apelamos a que los criterios de inclusión sean respetados. Pretendeos un testeo aleatorio de personas que no fueron hisopadas y fueron positivas y que no presenten síntomas en ese momento. Es para personas que no tienen síntomas ni un PCR positivo. Esto es para detectar que porcentaje de vecinos estuvo expuesto al virus pero que no sepan que son confirmados". Y agregó: "Hoy estamos testeando y tenemos un 22% de índice de positividad con una muestra sesgada. Hay distintos tipos de testeos, se puede testear en barrios o en poblaciones definidas de alta exposiciones al virus".

Además, dejó en claro que en San Pedro cualquier persona puede ir al Hospital u otro centro de salud y hacerse un test serológico para saber si se contagió o no.

La primera campaña, que se desarrolló el 21 de septiembre en Bartolomé Mitre entre Las Heras y San Martín, no arrojó los resultados que estimaba el Gobierno local porque sólo el 7,8 % de las muestras dieron positivo, es decir 50 sampedrino de 650 contrajeron COVID-19 y generaron anticuerpos. Por la cantidad de casos positivos registrados por hisopados hasta ese momento, se previó un número más alto.

Aquella vez, el 60 por ciento de las personas testeadas fueron mujeres y el 40 por ciento, hombres. Las edades estuvieron, en promedio, entre los 30 y 50 años, aunque también hubo algunas de mayor edad.

Por último, el municipio adelantó que en la exposición que el viernes encabezará Sancho será para "actualizar información relacionada con el seguimiento de la pandemia de Covid-19".