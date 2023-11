Terminó la Semana de la Juventud de Santa Lucía: “No dejen de participar”

Cerró este domingo, tras reprogramarse por la tormenta del viernes, la 29° edición de la Semana de la Juventud, el evento cultural anual de la localidad de Santa Lucía que moviliza a todo el pueblo.

Con entrega de premios y actividades sorbe el escenario montado en la cancha del fútbol del Instituto Margarita O’Farrell de Maguire, el cierre tuvo al reconocido Grupo Play como espectáculo principal.

El discurso para coronar la Semana de la Juventud 2023 estuvo a cargo del estudiante Gonzalo Nardini, quien repasó la importancia del evento para la vida del pueblo, el vínculo entre alumnos y docentes, y la relevancia de la participación de los vecinos en las actividades propuestas.

El texto completo:

“La Semana de la Juventud. Nuestra semana. Nuestra semana de la juventud. No voy a negar que voltear a ver todo lo transcurrido en estos años me causa un poco de nostalgia. ¿Qué puedo decir después de haber pasado los mejores siete años de mi vida? ¿Después de haber sido parte del evento educativo y cultural más hermoso que pueda existir? Las palabras no salen fáciles, pero quiero dejarles un par de consejos a las y los participantes de esta maravillosa semana:

A los pibes que quedan: Disfruten, vivan, amen, rían, lloren. Pero por sobre todas las cosas, sean felices. No dejen de participar. No dejen que nada ni nadie interrumpa sus planes para logar esa meta tan esperada. No callen. No se dejen manejar. Sean libres, que lo demás no importa nada. Sean todo lo que aquellos 6 pibes no pudieron ser ese 16 de septiembre de 1976. Señoras y señores adolescentes, “nunca más”.

A los docentes y organizadores: les tocó una compleja tarea. Pero bien saben que trabajar con nosotros a la par es una de las mejores experiencias que un docente puede tener. La complicidad de un educador y su alumno es muy difícil de lograr, pero cuando se llega, perdura a lo largo de toda la trayectoria educativa de ese pibe. Acompañen, aconsejen, ayuden, vivan la semana de la juventud con el mismo entusiasmo con el que nosotros la vivimos. Y muy importante, aprendan de las y los pibes. Tenemos mucho para aportar. Tenemos mucho para enseñar. Tienen mucho para trabajar.

A los vecinos de Santa Lucía: Gracias por ser parte año tras año de nuestra preciada semana. Gracias por prestarnos cada rincón de nuestra localidad para transformarlos a nuestra manera. Gracias por colaborar, que aunque para ustedes el aporte sea mínimo, para nosotros es una ayuda enorme. Gracias por todo esto y mucho más. Sigan confiando y apostamos a las juventudes, hay mucho futuro por delante es estos chicos rebeldes que ven en las estrechas calles del pueblo.

Por último, a los pibes que ya nos vamos: Tenemos permitidas las lágrimas de felicidad y algunas de nostalgia al final de la noche. Que lindo que fue formar parte, ¿verdad? Que lindo que fue haber estado, haber jugado, haber participado. Que lindo fue haber sido nosotros mismos. Una nueva etapa nos espera.

Quizás estemos muy cerca. Quizás estemos muy lejos. Pese a la distancia, nuestra Semana de la Juventud siempre va a tener un lugar para nosotros, y nosotros siempre vamos a tener un lugar para nuestra semana de la juventud en lo más profundo de nuestros corazones.

Gracias a todos por permitir que una nueva edición se lleve a cabo un año más. ¡Hasta siempre!”.