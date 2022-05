Terminó la inspección de la A.Pre.Vi.De. a canchas de la LDS: solo tres están en condiciones de recibir etapas decisivas

La Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (A.Pre.Vi.De.) de la Provincia de Buenos Aires concluyó este jueves la inspección de canchas de clubes que participan en los torneos de fútbol de la Liga Sampedrina (LDS) y, en una reunión que se realizó por la tarde en el salón Pedro Barri comunicó que sólo tres recintos están en condiciones de recibir instancias decisivas de los certámenes y en el resto se deben hacer, en mayor y menor medida, refacciones.

“La gente del A.Pre.Vi.De. fue clara: en el partido de San Pedro hay tres canchas que reúnen todas las condiciones y se pueden jugar instancias finales, semifinal y final. En el resto puede llegar hasta cuartos de final en algunos casos y hay dos canchas que tienen que trabajar mucho porque si ellos tendrían que aplicar el reglamento hoy, serían cerradas”, informó el presidente de la LDS, Fernando Essers, a La Opinión.

Y agregó: “La A.Pre.Vi.De. entiende la función social que cumplen los clubes y les marcaron lo que deben hacer para no cerrarla. El Municipio a esas canchas en particular las va a ayudar para que las puedan mejorar en un tiempo no muy lejano. Si empiezan a trabajar y muestran avances, tienen un tiempo largo para acomodarlas. Las canchas que tienen menos problemas, tienen que empezar a hacer las cosas que les marcaron. El trabajo debe ser lento pero constante, en un plazo de hasta un año como máximo”.

La comitiva del órgano provincial encabezada por el delegado regional César Antonelli recorrió hoy el Campo de Deportes Bernardo Vidal de Defensores Unidos, la cancha de Independencia y el Estadio Municipal. El martes había estado en las de Las Palmeras en Río Tala, Central Córdoba de Santa Lucía, Sportivo Doyle donde es local La Roca, Agricultores en Gobernador Castro, Paraná, La Esperanza y Mitre, que está en construcción. Según pudo saber este medio de comunicación, las tres en plenas condiciones son la del Albirrojo, la I y el Estadio.

Personal de la A.Pre.Vi.De. en la cancha de Sportivo Doyle, donde La Roca es local. Foto: La Opinión.

Del cónclave en la LDS participaron autoridades de esa institución y de la A.Pre.Vi.De., representantes de clubes, los secretarios de Seguridad y Gobierno de la Municipalidad, Diego Solana y Alfredo Carrasco, respectivamente; el titular de la Policía Comunal, Germán Pahuasi, y el de la Comisaría, Andrés Galiano.

La estadía de la A.Pre.Vi.De. en San Pedro surgió a partir de las diferencias entre la fuerza de seguridad y las instituciones por la cantidad de efectivos asignados a los operativos de seguridad, motivo por el que el fin de semana pasado se suspendieron los Apertura para Primera A y B y el torneo femenino.

Essers dejó en claro que si las entidades deportivas cumplen con las obras que se les solicitó en sus estadios, ello repercutirá en los operativos de seguridad: “Esto va a hacer que la Policía no tenga argumentos para pedir más efectivos porque las canchas van a ser más seguras. La Policía pedirá más efectivos siempre y cuando sean partidos de instancias finales o con antecedentes problemáticos. Sino siempre se va a trabajar más cerca del mínimo”.

En este contexto, el lunes los clubes votaron reanudar los campeonatos y, por ello, el próximo sábado y domingo se desarrollará la séptima fecha del Apertura para Primera A con cinco partidos (Sportivo-Independencia, Paraná-General San Martín, Banfield-Atlético, Rivadavia-Mitre y La Esperanza-Central Córdoba) y se completará la sexta jornada del de la B, en el que Defensores Unidos se consagró campeón y subió de categoría, con el choque entre Agricultores y Portela, que se postergó en su momento por el fallecimiento del jugador de la entidad de Baradero Braian Nievas.

El certamen femenino, por su parte, retomará con la penúltima fecha de la primera fase. En la zona A se cruzarán San Roque-América, Central Córdoba-Rivadavia, Defensores Unidos-Paraná, Las Palmeras-Agricultores y La Roca-Atlético mientras que en la B lo hará Independencia-General San Martín, La Esperanza-Mitre, Alsina-Banfield, Portela-Pescadores y Sportivo-Fundición.