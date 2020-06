Tenía que ser derivado y se contagió COVID-19: "A unos se los condena y a otros se los oculta"

Este sábado por la noche la Secretaría de Salud de la Municipalidad de San Pedro dio a conocer cinco nuevos casos positivos de coronavirus. Uno de los vecinos tiene 49 años y fue hisopado porque así lo determina el protocolo de traslados para cirugías programadas en otros centros asistenciales.

Su esposa se comunicó el sábado con Sin Galera haciendo mención a que "no se tratan todos los casos por igual ni se revelan datos". El mensaje no fue considerado en el programa hasta que por la noche, se conoció un caso positivo del que sólo se tenía como dato el sexo y la edad del paciente. Cuando el parte fue entregado a los medios de comunicación La Opinión consultó al Secretario de Gobierno y fue él mismo quien mencionó que el nuevo caso positivo había referido su contacto con la profesional de la medicina que atiende en consultorios privados.

La pareja del nuevo caso de COVID.19 positivo volvió a comunicarse el domingo porque estimó que los periodistas no estaban proporcionando la información o que se la ocultaba. Por ello se le ofreció que brinde su testimonio: "100 días cuidandonos y el contagio vino por una médica a la cual nadie hace referencia, ni como se contagió. Estoy muy angustiada", comenzó relatando y aclaró que no están tratando de culpar a nadie, pero que realmente les interesa saber cómo se manejan las estadísticas y por qué no quiere confirmarse el nexo: "Yo se que nadie está libre de este maldito virus, pero lo que veo es que a algunos se los condena y a otros se los oculta".

"Mi marido que estaba haciendo estudios previos a una derivación, se hace por protocolo el hisopado el jueves, después que volvió de hacerse el hisopado nos llamaron para avisar que la médica que le había hecho uno de los estudios había dado positivo, anoche nos avisan que mi marido dio positivo, pero a lo que voy es que leo los partes oficiales y en ninguno se hace mención a esta doctora", indicó.

"Yo soy contacto estrecho estamos, pero no me indican el hisopado y nadie vino a hacer control de parámetros médicos. Nos dijeron que estemos aislados juntos porque de todas maneras ya estábamos juntos", detalló y añadió: "Siguen sin decir el nexo y no entiendo porqué, cómo no lo van a saber si del consultorio mismo nos avisaron".

Con respecto al estado de salud del hombre, dijo: "No tiene síntomas hasta hoy.gracias a Dios y el ánimo más o menos, la verdad que son sentimientos mezclados, pero tratamos de mantenernos tranquilos. Tenemos familia que nos asiste a la cual no vemos hace 100 días, que paradoja, ahora tendrán que acercarse hasta la puerta". Y por último afirmó que para ella "el sistema no funciona como quieren hacer creer".

Esta información fue cotejada con el Secretario de Salud quien evalúa que este paciente "no fue un contacto estrecho" de la profesional y que tampoco era obligatorio mencionar el dato. Ahí este medio pudo advertir que se trataba de un caso que en conferencia de prensa se resumió como "dos personas que viajaron a cuidar un familiar en Capital Federal" y dieron positivo. Cuando se volvió a preguntar dijo que ambos habían ido a visitar a un paciente que estaba internado para una operación de una enfermedad delicada y que contrajo la enfermedad. El hombre de 74 años estaba anoche en la Unidad de Terapia Intensiva de un sanatorio capitalino y deducen que fue allí donde la médica y su acompañante contrajeron el virus, pero nadie se anima a certificarlo.

Cabe recordar esta declaración: "La verdad no esperábamos que fuese positivo. Nos preocupa. Pero parece que días antes había estado en una consulta médica con una profesional que tenemos como positiva. No podemos confirmarlo aún pero ese podría ser el nexo", dijo el sábado por la noche el secretario de Gobierno, Silvio Corti, ante la consulta de La Opinión en relación a este caso.