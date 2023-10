“Tengo 20 años y nunca pude votar”

Evelyn reclamó: “No pude votar y nunca lo hice, tengo 20 años y sigo sin aparecer en los padrones, ¿habrá alguien en la misma situación? Un poco antes de las otras elecciones fui a preguntar a la municipalidad y de ahí me mandaron al registro porque me dijeron que debía consultar allí” y luego agregó: “Del registro me dijeron que fuera a la municipalidad pero ahí tampoco me supieron decir qué problema había Me acerque a preguntar en el comité y tampoco entonces no averigüe más, pensé que ellos me dirían si podía hacer algún tipo de reclamo. Finalmente los chicos que que entregan boletas me dijeron que hiciera el reclamo por internet para las próximas en 2025”.