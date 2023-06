“Tenemos que hablar de suicidio”, la carta de una mamá

A lxs amigxs de Bassu, a mis alumnxs y a lxs adolescentes: mi hijx era una persona que, dolorosamente, estaba enferma. La decisión que tomó solo pudo haber nacido de esa puta enfermedad mental que no se ve y que es un estigma social.

Antes de enfermarse, Lola era una persona bella, inteligente, dulce, que sabía cantar, escribir, dibujar y todo lo hacía con mucho talento. La enfermedad y las drogas le quitaron muchas de esas virtudes, solo le dejaron pequeños destellos que eran lo único que me alegraba la vida entre tanto dolor.

Lo que Lola hizo no es de valientes, no es de cobardes, no es una escapatoria, no es como el game over de los jueguitos que te da la posibilidad de jugar mil vidas más. El suicidio es desesperación, es desidia y es falta de acompañamiento no solamente de la familia, hablo del Estado, de las leyes y de lxs profesionales de la salud mental.

El suicidio es una mierda porque te saca todas las posibilidades de seguir intentando, de salir adelante, de afrontar los problemas y aprender de ellos para ser más fuertes.

Y eso es lo que les quiero decir a ustedes: la vida te va diciendo cómo tenés que vivir: qué personas y cosas importan y a cuáles no hay que prestarles atención. Cuando sos adolescente todo se vive de otro manera, como si la vida fuese en blanco y negro, como si todo pudiese dividirse en amor/odio, alegría/tristeza. Se los digo porque me pasó y me angustié por situaciones o personas que no valían la pena. Hoy son apenas un recuerdo. Quédense con eso: lo que hoy te duele y te angustia, mañana puede ser solo un recuerdo y nada más. No tomés ninguna decisión mientras estés triste o angustiadx. No estás solx, no te quedes calladx si algo te duele: lo mejor es siempre hablar.

Hoy Lola no tiene esa posibilidad y mi corazón se fue con ella.

San Pedro necesita que las madres y los padres que estamos atravesando esta situación nos unamos. No podemos quedarnos cruzados de brazos mientras nuestrxs chicxs se matan.