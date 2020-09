Temporal: Vecinos de Bajo Cementerio cortan la calle y reclaman "no nos vamos hasta que alguien nos solucione el problema"

La tormenta dejó impotantes complicaciones en algunos sectores de la ciudad, sobre todo en bajo cementerio donde 17 postes de luz calleron sobre la vereda y en algunos casos, sobre las viviendas.

Si bien Defensa Civil, Desarollo Humano y la Cooperativa trabajaron intensamente durante todo el día, la demanda es importante y por ese motivo no lograron asistir a todos los vecinos en tan solo un día. Sin embargo, los vecinos de la zona mencionada decidieron manifestarse, cortar el tránsito de la calle y quemar cubiertas porque necesitan "una solución urgente".

En dialogo con La Opinión Semanario, vecinos aseguraron que el piquete lo hacen para que otros "no se roben los cables", ya que ese era el rumor que corría en horas de la tarde. Por otro lado Delia, una de las vecinas que se vió afectada por el temporal, explicó: "Estamos sin luz desde la madrugada, necesitamos que alguien venga a ver cómo estamos y no nos vamos a ir hasta que alguien no nos solucione el problema, acá hay mucha gente enferma, nos tiene que asistir".

Un movil policial asiste preventivamente al lugar pero les informaron desde Coopser que podrán asistir al lugar en el día de mañana, teniendo en cuenta que se trata de prácticamente todo el tendido eléctrico del lugar.

"No podemos comunicarnos con nadie, no tenemos para cargar los celulares, hay chicos, grandes, mujeres embarazadas, estamos todos esperando una respuesta", explicaron.