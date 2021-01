Temporada de verano: “Seguirá hasta el 4 de abril como estaba anunciado en su momento”, dijo Marcela Cuñer

Teniendo en cuenta el rebrote de coronavirus que hay en todo el país, hay dudas en cuanto a la continuidad de la temporada de verano. Durante los últimos fines de semana, se ha colmado la capacidad máxima de personas en el Complejo Turístico Municipal, que funciona en el predio del ex Tiro Federal.

Este martes, en vivo desde la Casona de Turismo, la secretaria de Turismo Marcela Cuñer dijo que de acuerdo a reuniones virtuales que han tenido, tanto el intendente interino como ellos con las autoridades provinciales y nacionales, por ahora lo que les remarcaron son más medidas de control. Más uso de barbijos, más control en los lugares.

Si la temporada se cancelara sería un problema grande y económico ya que en nuestra ciudad hay muchas familias que viven del turismo, directa e indirectamente. “Nos preocupa esa decisión, por eso entre nosotros internamente hablamos con los prestadores de tener más cuidado, de hacer que se cumpla el protocolo para que no corra riesgo la temporada”, garantizó Cuñer.

“Hasta ahora las autoridades nos han dicho que la temporada va a seguir hasta el 4 de abril como estaba anunciado en su momento”

En cuanto a si la gente cumple con los protocolos, la secretaria de Turismo aseguró que en algunos casos es difícil: “El Complejo Turístico Municipal lo tuvimos que cerrar el domingo y el domingo anterior también por la capacidad máxima. Hay gente que no comprende, que quiere entrar si o si, que a la pileta quieren entrar todos juntos y nosotros le explicamos que lo que estamos haciendo es cuidarnos”.

Además agregó que en el predio del ex Tiro Federal colocaron un sello en una mesa intercalada de no usar, para que sea una mesa si y otra no. También sacaron una parrilla intermedia para que no estén tanto juntos. “Hay gente que lo comprende, agradece y se cuida y hay otras que no, como pasa a nivel general”, finalizó Marcela Cuñer.