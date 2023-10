Gabriela escribió: “Hola, estoy indignada con la guardia de pediatría. Hoy llevé a mis hijos de 3 y 4 años porque estaban con fiebre, con mucha tos seca y dolor de garganta. Llego, espero a ser atendida con mis hijos, me hace pasar la doctora y de entrada me aclara que esa es una guardia de urgencia. Pregunta si es algo de urgencia para atender a mis hijos, me dice que ella no puede dejar de atender a los pacientes con estados de urgencia para perder el tiempo con mis hijos, que según ella los ve bien porque andan caminado por el consultorio bien y que están inquietos”.

“Me da a entender que yo y mis hijos los cuales lleve porque tenían fiebre, tos y dolor de garganta y quería que les receten un medicamento. Le aclaro a la doctora que no era mi intención ir a molestar con mis hijos, solo quería que los atendiera y les de una receta para que me den los medicamentos, los cuales le aclaré que yo no contaba con el dinero disponible para comprar y por tal motivo los lleve a la guardia”, agregó también.

Por último, dijo: “No sé si era necesario que me trataran tan mal adelante de mis hijos. Según ella no tenían nada y me terminó recetando muchos medicamentos. Conclusión, no sé si es humano que te traten tan mal en una guardia de pediatría, la cual está para que atiendan bien a nuestros hijos. Uno va con todo el respeto posible te terminan hablando y tratando re mal. Me dejaron en claro que si mis hijos no tiene más de 38 de temperatura o si no sufren de algún accidente, no los lleve más a la guardia de pediatría”.