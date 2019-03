Tarifazos: aseguran que "el agua es impagable" en Río Tala

Según el relato de habitantes de la localidad de Río Tala, hace algún tiempo que los aumentos en la boleta del agua "no paran". Aseguran que se han acercado a reclamar a la Cooperativa en varias oportunidades pero que "nadie da respuestas", e insisten con que se trata de una "estafa a los vecinos".

Uno de los damnificados aseguró a La Opinión que no es la primera vez que ocurre y explicó: "Hace un tiempo que vienen haciendo esto con la gente, estamos pagando más de agua que de luz, es una locura". En su caso, deberá pagar 62 mil litros de agua. Además, contó, en la cooperativa le dijeron que en los últimos siete días ya lleva 79 mil litros de consumo registrados.

"Ni en tres meses puedo llegar a gastar esa cantidad de agua, la casa está deshabitada hace unos meses, cómo puede ser que me digan que gasté eso, es una locura", relató el vecino, enfurecido por la situación, y agregó: "Hice el reclamo y me dijeron que ellos habían tomado los números del medidor y no me aceptan que es un error suyo, dicen que debo tener pérdidas, pero me revise todo y no es así, nos están estafando".

Otra vecina que atraviesa por la misma situación detalló: "Somos dos gatos locos y así mismo me vienen 10 mil litros de agua, y no puedo hacer el reclamo en la Cooperativa porque no nos dan bola" y reafirmó: "En Tala somos muchas las personas con ese prolema, es lamentable porque ya hace 37 años que se está pagando este tanque, parece de oro, pero de ahí sólo sale agua verde".

En la publicación que uno de los vecinos hizo en su muro de Facebook, otros añadieron sus reclamos y expresaron su preocupación porque "en Río Tala ya no se puede pagar el agua".

Por último, el talense que deberá pagar casi tres mil pesos por el servicio de agua potable señaló: "Está bien que uno deba, pero tampoco para que te asalten de esa manera".