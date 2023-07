Tarifazo de luz: “repodridos” de los aumentos y sin entender cómo calculan los consumos

Coopser informó esta semana que quienes perdieron el subsidio en sus tarifas están a tiempo de gestionarla pero continúa sin poder determinar a los usarios una modalidad de lectura que permita conocer el costo real de los consumos domiciliarios y comerciales.

Publicidad

Durante la semana se sumaron decenas de reclamos, incluso consultas en la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor donde no pueden tomar los reclamos por tratarse de un servicio público.

“Lili ayer me llegó la boleta ya con el primer vencimiento… por ende debo pagar con recargo el segundo vencimiento este año tuve menos consumo y más cara. Re, re, recontra podrida de los aumentos”, dijo una oyente del programa Sin Galera y envió una copia de la suma que deberá abonar proximamente.

“Son muchos los que no tenemos muchas cosas de consumo y nos vino una factura de 12.200 pesos, de qué”, preguntó otro usuario.

Mirta opinió: “No es consumo, es estafa” y Mari agregó “vamos a tener que UNIRNOS y salir a la calle, ESTO NO DA MAS PARA MAS”. Su convocatoria fue en línea con una que hizo esta semana el referente de izquierda Ademar Memo Marabert. Fue el viernes por la tarde en la esquina de Mitre y Obligado, pero no había manifestantes.

La diferencia de ánimos entre la gestión de Mauricio Macri y la de Alberto Fernández es profunda. En 2018 las movilizaciones se convocaban a diario y es curioso ver en los videos a quienes hoy -del otro lado del mostrador- hacen silencio frente a los dos tramos de incremento que aún no llegan a compensar el costo de la energía que se consume. Aquí uno de los videos de aquella época que terminó con reclamos ruidosos y bastante violentos en las puertas de la empresa cooperativa.

Las ocurrencias abundan desde los que proponen dejar de pagar a los que entienden que tendrán que revisar su situación. “Son unos ladrones de 3200 voy a pagar 6300. Qué locura y gastando menos kilowatts”. Alejandro invitó a votar a Ma$a, con el signo pesos.

Luis fue más allá y publicó “vamos con la decadencia política” mientras Andrea recordó “falta el gas todavía”.

Blanca pidió la unión de los ciudadanos, “unirse entre todos porque la luz al igual que el gas te lo cortan sin importarles nada, si tenés niños con ayuda de un aparato o abuelos con la necesidad del suministro. Ellos te hacen un plan de pago pero con todo lo que tenés que pagar no llegás. Aparte de cobrarte cada día que se te pasa porque vas juntando la plata. Una vergüenza, una estafa y así vamos a seguir estando si seguimos con los mismos porque no se ponen la camiseta del pueblo y para el pueblo. Se hacen llamar peronistas y no les llegan ni a los talones”, sentenció la mujer.

“Y si nos quedamos calladitos hagamos una juntada frente a la Cooperativa Eléctrica y pidamos explicación”, competó Norberto.

Juan Manuel dijo: “Ladrones! No se dan cuenta que con los sueldos que ganamos no alcanza a cubrir estos aumentos “desproporcionados”. Cuando hay elecciones no avisan, se eligen entre ellos para seguir robando y poner de empleados a sus hijos o parientes. Son unos delincuentes”. Por su parte Carlos recordó la frase: “la culpa es de Macri”.

En ese debate entró Bernardo y propuso: “No hay que pagar nada y listo. Hay tantos colgados y los tenemos que amortiguar nosotros y si me la cortan juicio, así de simple”.

Julián quiso saber más “señores vecinos, que bueno estaría saber cual seria el costo de la cooperativa de lo que nos están cobrando en las facturas. Pregunto alguno sabe como socio cual es el costo de lo que vale la luz”, no hay respuesta.

Entre las quejas no faltaron las comparaciones con otras ciudades, el largo listado de impuestos que se cobran con porcentuales sobre la tarifa y el reclamo de sistemas de atención más ágiles para los reclamos.