Tarifazo de luz: las facturas “impagables” llevan un aumento superior al 100 por ciento

Las facturas de luz llegaron con un primer tramo de aumentos el mes pasado y pese a que el gobierno condonó deudas a las empresas cooperativas que le debían a las distribuidoras, el peso del tarifazo comenzó a calar hondo en esta segunda instancia en la que los incrementos superan el cien por ciento y triplican los montos que se pagaban, por ejemplo, en diciembre de 2022.

Los últimos recuerdos de “sinceramiento” tarifario se remontan a 2017 y 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri cuando su Secretario de Energía, Juan José Aranguren decidió quitar subsidios a un gran sector de la población, especialmente los sectores medios. Desde entonces ni las protestas ni las decisiones lograron develar cuál es el verdadero precio de un kilowatt para que sea quien consume quien decida cuánto y cómo pagarlo. Lo cierto es que aún con los subsidios que el gobierno mantiene, la población de los sectores medios y bajos no puede hacer frente a los aumentos que se han aplicado en dos tramos.

Cuesta olvidar la reacción de aquella mujer que se incrustó con su auto en la sede de Coopser o los “ruidazos” y protestas a los que convocaban dirigentes opositores, gremiales y organizaciones que convocaban a marchas en las que también participaban comerciantes.

“Les comento la situación que se está viviendo en Santa Lucía con el servicio de luz. Hoy llamé a Coopser Santa Lucía y también a Coopser San Pedro para hablar con el Consejo de Administración, ya que el mes pasado, me llegaron $ 10.113,21 de luz, los cuales pagué sin chistar, pero hoy, cuando reviso en la cuenta DNI me aparece cargada una factura de Coopser por $ 18.691,43, lo único que me supieron decir es que desde el gobierno, se autorizaron dos aumentos, uno el mes pasado y otro este. Yo expresé que esos valores no puedo pagar, pero evidentemente como no me meto en política, no sirvo, asi que me dijeron que no pueden hacer nada: mi decisión, será lamentablemente tener que dirigirme a los medios y a la defensoria del consumidor, ya que Coopser brinda un servicio de pésima calidad pero nos cobra como si tuvieramos servicio de primer nivel”, dijo Gabriela en un mensaje que desató decenas de quejas en la misma línea. La vecina santalucense posee un servicio de cadetería con dos personas a cargo y además paga alquiler.

Carolina, no tuvo mejor suerte. Pasó de pagar 3.000 a 38.000. “Voy a ir el lunes a ver que me dicen, lógicamente para hacer el reclamo tenés que pagarlo. Yo vivo en Doyle, tengo estufa a leña -antes que digan que es por el frío y tengo algo nuevo- el consumo está hecho, ahí figura que gasté 1001 kilowatt. Porque yo tenía una patrona hace muchos años que cuando venían a medir tomaba el consumo, y es cómo me quedó esa maña, asíque cuando más o menos pasan yo salgo; pero una diferencia de 35 mil pesos es increíble”, relató la usuaria que no sale de su asombro.

A Jéssica le llevaron su monto mensual de 8 mil a 20 mil. Explicó que “el mes pasado 8.500 pesos, y comparando este mes con el anterior hay una diferencia de 60 Kilowatt, yo la verdad no entiendo nada esto de las leyes, del cargo fijo y cargo fijo variable, es imposible poder entender esta factura, soy docente, algo entiendo pero creo que la cooperativa debería poder hacer propagandas o también la página web que tienen que explicar un poquito, tipo, funciona cómo una empresa pero no deja de ser una cooperativa, y creo que nosotros deberíamos fijarnos más, preocuparnos un poco más en qué pasa y también proponer cosas nuevas”, reflexionó la mujer que vio casi triplicada su factura.

Elina que habita una casa “común y corriente”, deberá abonar este mes 41.000 pesos y para corroborarlo mandó una copia de su factura.

“La verdad no se entiende que el consumo de energía es el triple más bajo que el anterior y vino con el aumento triplicando el anterior. ¿Cómo es eso?”, pregunta Mercedes y Gladys replica: “Que alguien te saque la cuenta porque a mi también me pasó y sacando la cuenta me cobraron demás. Soy sola, no gasto y vino como si hubiera tenido un aire prendido mañana, tarde y noche. Soy de San Pedro”.

“Es una locura. Muchos casos de mis clientes les vino sobre los 50.000 y no tienen pérdidas ni problemas en las líneas. Pero según averigüe es que el gobierno retiró un porcentaje de el subsidio y se refleja en la factura como un aumento”, refirió Flavio.

Cuando se compara con países limítrofes y aún con el hemisferio norte, queda claro que el país no paga por la cantidad que consume ni el precio que se necesita para la producción de energía. También es cierto que aún en países desarrollados la restricción es importante porque se tiende y fomenta la contratación de energías renovables. Es más, el límite mensual los obliga a restringir al máximo e incluso a recibir premios y estímulos para cultivar una cultura responsable y solidaria a la hora de respetar las necesidades del planeta.

Claro que Argentina está muy lejos de poder saber qué paga y por qué se paga, porque cada factura contiene más de 20 ítems que suman castigos, variables, impuestos, contribuciones y en el caso de Coopser hasta el cuatro y medio por ciento para el Fondo de Obras Públicas Comunitarias que durante los últimos años se devaluaron al ritmo de la inflación.

Alejandro opinió: “Son unos sinvergüenzas…. Pero cae una gota y cortan la luz por HORAS!!! mal manejo administrativo y la atención es pésima…. No es momento de pensar en otra compañía de electricidad?”.

Andrea apuntó a otro factor que incide y mucho en las cuentas de la Coopser: “Son sinvergüenzas hay mucha gente conectada clandestina y los que pagamos, pagamos por esos también”.

Y Diego se tomó el trabajo de hacer las cuentas del costo del kilowatt en su factura

Abril $ 1,7465

Mayo $ 2,767 aumentó 60%

Junio $ 2,767

Julio $ 3,7995 aumentó 37%

Es decir que de abril a julio aumentó 100%

La Opinión y Sin Galera siguen recibiendo ejemplos. Si usted quiere enviar los valores comparativos de sus facturas y adjuntar imágenes puede hacer click en nuestro botón de whapp: