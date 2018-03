También robaron en la casa de un sindicalista: Raúl "Chipi" Benítez, víctima de delincuentes

Una seguidilla de robos a dirigentes políticos y sociales se registró en los últimos días. A los casos del intendente Cecilio Salazar; el exconcejal que estuvo a cargo del Poder Ejecutivo por renuncia de Guacone, Fabio Giovanettoni; y al del subsecretario legislativo, Eliseo Almada, se sumó hoy el de un sindicalista.

Raúl "Chipi" Beníte, secretario adjunto del Sindicato de Trabajadores Municipales que conduce Juan Cruz Acosta, informó a La Opinión que esta madrugada, "entre las 5.00 y las 6.00", fue víctima del accionar delictivo en su casa, ubicada en la zona de La Laguna y Martín Fierro.

"Estaba durmiendo y escuché ruidos. Mi señora pensó que eran los chicos, que habrían ido al baño. Me quedé tranquilo, pero volví a escuchar ruido y me levanté. Me abrieron la puerta del frente y me robaron. Vi por la ventana a unos que escapaban en moto con las cosas", relató.

El sindicalista informó que le robaron una consola de audio, dos parlantes grandes y un celular, entre otros elementos que todavía no pudo establecer. En su relato, señaló que en el barrio "hay un kiosco que está abierto las 24 horas y le vende alcohol a los menores".

Raúl "Chipi" Benítez aseguró que ese kiosco "es de un delegado de la Uocra", a quien identificó con nombre y apellido. "A mí no me importa decir quién es", sostuvo y agregó: "Es un desastre, le venden alcohol a los menores, de todo".