"Taimado", "alcahuete", y "poco varonil", la respuesta de Cecilia Vázquez a carta documento de Alan Ocampo

El flamante coordindador de Políticas Socioeducatvias del gobierno provincial, Alan Ocampo, y la exconcejala Cecilia Vázquez mantuvieron un intercambio epistolar vía carta documento en el que polemizaron respecto de publicaciones en Facebook relacionadas con el cargo político que obtuvo el docente y su vínculo con la falsificación de firmas de directivos de un colegio durante un hecho recordado como el "caso Copa Coca - Cola".

Todo comenzó con una publicación que la exconcejala Cecilia Vázquez hizo en su muro de Facebook, en la que, ante la noticia del nombramiento de Alan Ocampo, recordaba la causa por falsificación de firmas de directivos de una escuela de Gobernador Castro en la que el docente se vio envuelto en 2012 y que terminó con una probation en la que cumplió tareas comunitarias a cambio de dar por concluido el proceso.

Ocampo envió una carta documento a Vázquez en la que la intimó a dar de baja la publicación y en la que señala que sus consideraciones son "falsas, agraviantes e injuriantes" y perjudican su "persona, buen nombre y honor". Allí señala que "no existe poceso penal ni condena alguna" en su contra y repasa la resolución judicial que en su caso dictó el Juzgado Correcional N° 2 de San Nicolás, que extinguió la acción penal y sobreseyó al docente, una vez cumplida la "reparación de daño" que ofreció para solicitar la probation.

El exeferente socialista y ahora funcionario del gobierno de María Eugenia Vidal pidió que la exconcejala monfasanista rectifique su publicación, se abstenga de "continuar con un claro interés político destinado a perjudicar, agraviar y descalificar" su "buen nombre, prestigio y honor, en conjunto con la del intendente" y advirtió que, de no hacerlo, iniciará acciones legales.

Este miércoles, Vázquez respondió por el mismo medio, con una carta documento, la misiva de Ocampo. Sostuvo que ratifica sus expresiones "en todo su contenido", con la "salvedad hecha del vocablo 'condena' a probation" y reconoce que el término "técnicamente" no es "adecuado a la naturaleza jurídica de ese dispositivo procesal". Luego sostiene que fue "conducta lícita" "denunciarlo como un sujeto taimado e indigno de ocupar un cargo público", lo que, asegura Vázquez, "no constituye falsedad alguna".

"No debe interpretarse dentro del marco de referencia técnico, no quise decir que usted fue condenado, sino que cometió un delito por el que fue perseguido penalmente, proceso que no concluyó con una declaración judicial de certeza, debido a que usted como todo un cobarde y advenedizo, eludió así, evitando esclarecer los hechos que le imputaron, mediante la utilización del dispositivo procesal de suspensión de juicio a prueba. (El juez lo sobreseyó, no declaró la certeza de su inocencia)", dice la carta documento, en la que Vázquez sostuvo que Ocampo "no es un digno político, ni tiene estatura moral alguna para ser funcionario público, ya que carece del compromiso necesario con valores como la veracidad y el decoro".

Sobre la polémica causa, la exconcejala dijo que "la conducta esperable de su parte, hubiese consistido en atodenunciarse y requerir a la jurisdicción una exhaustiva investigación para demostrar su inocencia, en cambio de ello, prefirió asistir al patronato de liberados, junto con otros criminales comunes, para acreditar en cumplimiento de las condiciones impuestas, que lo excluyeran de una eventual pena, pero solo de la pena, no de la sospecha, ni de la vergüenza de haber cometido un delito contra la fe pública".

"Por supuesto que tengo intereses políticos, todas las personas de bien los tenemos", señaló Vázquez y disparó: "En mi caso, ese interés sólo está al servicio de mis ideas y convicciones, los que no están a la venta como en su caso. Me llama la atención el dispendio de alcahueterías, para con quien le consiguió el 'puestito'", en alusión al intendente Cecilio Salazar.

"Tampoco el intendente ha hecho reproche alguno a mis críticas, sí"Si bien sabía que usted se convirtió en su acólito alcahuete, desconozco que tenga mandato alguno para representarlo y desconozco asimismo por qué motivo hace tan fanfarrioso alarde de su adhesión a la gestión política municipal en una interpelación donde afirma que resultó vulnerado su honor personal e íntimamente individual", agregó.

"Espero que a esta altura del relato, le quede bien claro, cual es mi parecer sobre usted y, las demás personas de su calaña, espero ansiosamente el acto procesal de emplazamiento que me ha prometido, espero que no tenga a su vez, la actitud poco varonil de incumplir a su promesa con una dama", epetó Vázquez, dispuesta a ser llevada a Tribunales por el tema.