Suspendieron provisoriamente al jugador de Alsina que golpeó a un árbitro

El Honorable Tribunal de Penas (HTP) de la Liga Sampedrina (LDS) suspendió provisoriamente y citó a declarar el martes 30 de octubre al jugador de 16 años de la tercera de Alsina que el domingo en el duelo en que su equipo visitó a Mitre en el Estadio Municipal agredió físicamente al árbitro Alejandro Monzón de Villa Constitución.

Por ser menor de edad, el futbolista deberá presentarse "acompañado por un padre, madre o tutor reconocido". Además, el HTP dio por concluido el partido 5 a 0 a favor del Rojo, resultado al momento de la detención.

La agresión ocurrió en el segundo tiempo del encuentro cuando Monzón sancionó una infracción a favor del local y amonestó al número diez del visitante quien inmediatamente lo empezó a agredir verbalmente y, según contó el colegiado a La Opinión, le "tiró" un cabezazo que pudo esquivar. Acto seguido, el deportista lo invitó a que lo "eche" y cuando vio la tarjeta roja le propinó varios golpes de puño en la cabeza hasta que lograron separarlo. "Yo me estaba cubriendo la cara y viene un compañero de él, nose que número fue, y también me pegó. Me seguí cubriendo, en ningún momento actué ni nada. Después el número diez volvió por atrás y me siguió pegando", agregó apesadumbrado el juez santafesino.

Inmediatamente Monzón suspendió el cotejo y fue asistido en la Guardia del noscomio Emilio Ruffa donde se constató que presentó "cefalea y cervicalgia". Posteriormente, se presentó en la comisaría local y realizó la denuncia en la que detalló lo que le sucedió en el campo de juego.