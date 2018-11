Suspendieron las elecciones para renovar autoridades en el SEDA

Dos afiliados al Sindicato de Embaladores, Descartadores y Alambadores de San Pedro (SEDA), identificados como Facundo Gorbarán y Héctor Raúl Gómez, que aspiran a conducir el gremio, pidieron a intervención de esa organización sindical y la nulidad de las elecciones convocadas por el actual titular, el también presidente del Partido Justicialista Mauricio Preiti.

Los comicios para renovar autoridades estaban previstos para este domingo pero fueron suspendidos ante el pedido de los postulantes de las dos listas que se presentaban para conducir los destinos del sindicato por los próximos tres años.

Gorbarán y Gómez, que encabezan como candidatos a secretario general del SEDA las listas verde y Naranja, respectivamente, pidieron a la delegación regional del Ministerio de Trabajo que se designe a un "delegado normalizador".

En su nota, plantean que Preiti fue electo secretario general en 2012 y que su mandato estaría vencido desde fines de 2015. Además, aseguran que el titular del SEDA "jamás convocó a asamblea electoral, no convocó a elecciones al finalizar su mandato", que no "reunió a la asamblea ordinarinia ni extraordinaria, no presentó memorias ni balances de los estados contables", entre otros puntos que consideran "irregularidades".

En diálogo con La Opinión, Preiti informó que estuvo en el Ministerio de Trabajo para entregar documentación y que quedó a la espera de respuesta respecto de cuáles son los pasos que debe seguir para que se normalice la situación.

"Llevé la documentación, la convocatoria, las boletas, el padrón. Estaba todo preparado, no sé cómo va a seguir", señaló y aseguró: "Yo voy a cumplir los trámites y ayudaré a quien quede al frente del sindicato. Yo no tengo intenciones de seguir, no soy candidato ni nada".

Respecto de los señalamientos de Gómez y Gorbarán, dijo Preiti: "Hay cosas que no presentamos, otras sí. No es tan así como plantean, vamos a ir completando" y agregó que su mandato fue renovado en en 2015, oportunidad en la que "hubo lista única.

Cuando Preiti fue electo, en 2012, el padrón con el que se disputaron las elecciones tenía más de mil afiliados. Para los suspendidos comicios de este domingo, había apenas 300.