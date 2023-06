Suicidios y salud mental: Cintya Castañeda, de EmpeSares, llega a San Pedro para reunirse con familias

El próximo viernes 23 de junio, la licenciada en Psicología Cintya Castañeda, coordinadora de los grupos de EmpeSares, participará en San Pedro de una jornada con familias e interesados. La hora y lugar del encuentro será confirmada en los próximos días y hay una encuesta disponible para quienes quieran participar.

Castañeda dio a conocer la noticia en la página oficial del grupo que trabaja para visibilizar el suicidio y la ley de salud mental, tras ser contactada por Luciana Baca, la sampedrina que tras el suicidio de su hija elevó un petitorio al municipio y convocó a la manifestación del sábado pasado junto a familiares de otras víctimas.

“El lunes 5 de junio recibo en mi celular un mensaje con una voz quebrada de dolor, que decía lo siguiente: ‘Hola Cintya, mi nombre es Luciana Baca, mi hija se suicidó el viernes. Tenía 19 años y desde el viernes hasta hoy (lunes) hubo dos casos más de suicidio…’. Así empezaba el audio. Luciana me pedía que vaya a hablar con los padres, que la ayude a organizar algo”, comienza el texto que la psicóloga que administra la cuenta de Empesares compartió.

Días después, Castañeda recibió la noticia de lo que había sido la convocatoria en las puertas de la Municipalidad. “Un gran número de personas frente a la municipalidad presentaron un petitorio en el que se pide la declaración de emergencia sanitaria, asistencia a las victimas, capacitación de profesionales y otras cosas. Se organizaron como comunidad y el viernes 23 voy a estar en San Pedro tratando de darles una mano”, anunció.

Cintya Castañeda es licenciada en Psicología y coordina los grupos de familias que vivieron el suicidio de sus seres queridos y se reúnen para visibilizar la problemática. Atienden virtualmente pedidos de todo el país, pero son pocos, todos voluntarios.

“Se me mezclan mil emociones, una tristeza absoluta por las vidas que ya no están, una admiración por esta mamá que salió a gritar que esto no está bien. Bronca porque esto no lo deberíamos estar haciendo esta mamá ni yo, esto corresponde a gente que cobra un sueldo para que se haga prevención, para dar atención y para hacer posvención. ¿Dónde están? ¿Dónde está el 10% que POR LEY le corresponde a salud mental? ¿Cuándo se va a declarar la emergencia sanitaria? ¿Cuántos suicidios más hacen falta para tener su atención?”, cuestionó la profesional.

En Sin Galera, en abril de este año, Castañeda brindó una extensa entrevista en la que habló de su experiencia personal, lo que la impulsó a trabajar por la causa, las acciones que llevan adelante y lo que se necesita para atender este problemática.

Empesares cuenta con una página web donde dispone de la opción “pedir ayuda” u “ofrecer ayuda”, allí se deben completar los datos y dejar un mensaje para contactarse. La responsable del sitio web advierte que suelen tardar semanas en responder por la alta demanda de consultas.