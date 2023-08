Suicidio y salud mental: la mamá de Lola, en el programa de Mariana

La docente sampedrina Luciana Baca, una de las madres que encabeza la agrupación local que trabaja para el abordaje de la problemática de saluyd mental y prevención del suicidio, participó del programa de Mariana Fabbiani en América TV para referirse al tema.

Publicidad

Contó las situaciones ocurridas en nuestra ciudad: en lo que va del año ya son 16 los casos suicidios y 160 intentos, una cifra aterradora que debe ponernos en alerta sobre lo que está sucediendo en la actualidad.

Al ser consultada acerca de qué le diría a las madres que atraviesan una situación similar a la suya, la mamá de la joven Lola señaló: “Yo creo que no hay palabras porque el duelo es muy íntimo, muy personal cada mamá lo lleva de la manera que puede. Yo particularmente siento que todavía no me cayó la ficha por más que ya pasaron dos meses y fue lo que me movilizó también para que se hablara de suicidio en mi ciudad”.

Por otra parte contó su historia, y cómo su hija —a pesar de haber estado internada en dos ocasiones— no pudo llegar a asentarse en los lugares de tratamiento. “En realidad ella tenía un cuadro psiquiatrico, era trastorno límite de la personalidad y a eso se le agregaba una adicción a la cocaína, y era muy difícil. Costó muchisimo llegar a darle un diagnóstico y los profesionales que la trataban me decían que tenía rasgos psicopáticos y antisociales, entonces los intentos de suicidio de ella que fueron previos se leyeron como un acting, como una manera de llamar la atención y no como lo que realmente fue después“.

Ante esto, explicó que al acompañar a su hija a los centros de internación vio la realidad de los pacientes psiquiátricos y que, “dentro del neuropsiquiátrico el movimiento es triste, no se los trata como personas”. Sumado a esto, abordó lo complejo que es para ella como madre tener que explicar todo el tiempo lo ocurrido con su hija, Lola: “Es muy difícil tener que volver cada vez a explicar lo que pasó, a contarlo, es como revivirlo otra vez” sentenció.

Finalmente se refirió a lo complicado que es abordar estas situaciones cuando no se tiene recursos económicos suficientes: “Todo lo que pude hacer por ella, lo pude hacer gracias a que tengo un trabajo en blanco y tengo obra social“. Además retomó el pedido por una renovación en la Ley de Salud Mental actual explicando las diversas complicaciones y trabas a las que se enfrentan diariamente las familias de las víctimas de adicciones, y de las personas con tratamientos psiquiátricos, “la verdad es que los familiares de las víctimas de suicidio y de pacientes psiquiátricos y adictos están muy solos” concluyó.

El pedido de reforma de la Ley ya fue abordado por la MadreMarcha hace unos días atrás en donde entregaron un petitorio a nivel nacional que pedía entre otras cosas que se declare la Emergencia Sanitaria en Salud Mental y Adicciones en todo el territorio nacional.

Por último, Luciana se dirigió hacia las madres, padres o familiares de las personas que sufren constantes batallas contra sí mismos y pidió que “no las dejen solas”, y que en caso de existir un intento de suicidio previo no se desmerezca: “Tenerlo en cuenta, no dejarlos solos y ofrecerles toda la ayuda”, pero por sobre todas las cosas que estas manifestaciones sirvan para demostrar que el suicidio nunca debe ser una opción ni una salida.