SUBE: ¿por qué no hay tarjetas ni lugar donde comprar en San Pedro?

No es la primera vez que sucede y que la única boca de entrega que funciona en las oficinas municipales de calle Mitre al 2600, no puede responder a la demanda. La recorrida de La Opinión por los lugares habituales fue interminable y la respuesta a encontró en un comerciante que explicó cómo es el mecanismo para quienes están autorizados a venderla.

“Hace más de un año que no entregan tarjeta Cube. Primero fue el pretexto de que no había plásticos suficientes como para hacerlas. Y después que no había”, dijo el titular de un comercio en la tarde del miércoles al ser consultado por este medio.

“Después aumentaron el precio sugerido al público, que en un principio era 90, 100 pesos, a 150 más o menos. Y ahí era cuando querían vender a los distribuidores mayoristas al mismo valor, y el tema estaba en la ganancia en la cadena, ¿no? Se encarecía mucho”, explicó respecto del margen con el que están sometidos a trabajar con este medio de pago de transporte que hoy es imprescindible.

“Por eso algunos distribuidores no la quisieron. Y ahora lo último es que llevaron a 490 pesos el precio al público. Pero pasa lo mismo. No están entregando por estos inconvenientes. El único que tiene alguna tarjeta, no sé qué cantidad, es la agenda Sallustio, porque Lotería y Casino es agente oficial de Sube. Entonces ellos tenían hasta hace un mes y pico atrás. En otro lado no”, explicó Víctor Sabbioni.

“Cuando empezó a pasar todo esto, Sube puso a disposición la compra de la tarjeta a través de la página. Es personal, virtual, y se mandan a domicilio o a retirar en el correo, que es un poco más económico”.

El comunicado del gobierno nacional desde que se dispuso el costo de 490 pesos, indica “El nuevo mecanismo de actualización del valor de venta al público estará conformado por el costo de los insumos tanto del plástico como de los componentes tecnológicos, gastos de infraestructura y procesos, gestión logística, impuestos y el saldo negativo de la misma y en función de la evolución de los boletos mínimos para el servicio de transporte automotor de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)”.