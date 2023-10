Su hermano adicto le robó, ella le pegó y estuvo detenida: “Quiero que lo metan preso”

Vanina “Pitu” Machado llegó este lunes a la redacción de La Opinión para hacer pública la situación que atraviesa con su hermano Rosendo, adicto a las drogas y conocido por su trayectoria delictiva, a quien ella le propinó una golpiza luego de que él le robara una moto y otras herramientas de su casa.

La mujer, de 42 años, pasó la noche del viernes en la Comisaría en calidad de aprehendida luego de ir en su automóvil particular hasta la dependencia policial desde el hotel alojamiento ubicado en calle Zanúccoli, frente a las vías, donde fue a buscar a su hermano y le pegó, enojada por el robo.

Machado había radicado la denuncia el viernes. Habían ingresado a su casa por el garage para llevarse la moto y seis máquinas de sus hijos, que planificaban comenzar con un emprendimiento de peluquería y barbería. Más tarde fue a la dependencia policial para aportar imágenes de cámaras de seguridad de vecinos que revelaron que el autor del robo era su propio hermano, Rosendo.

Después de hacer la denuncia en la Comisaría y antes de enterarse que había sido él, ella intuía la posibildad por lo que fue a buscarlo a lo de un amigo. “Se hizo el desentendido y me dijo que sabía que la moto estaba en venta y que iba a ver si contactaba a esa persona”, contó.

Él nunca volvió a contactarse. Tras ver las imágenes de las cámaras, lo buscó todo el día, por todos lados, sin suerte. Alrededor de las 2.00 de la mañana la llamó por teléfono y le pidió que fuera al hotel Magenta a buscarlo. Ella avisó a la policía, pero llegó antes. No pudo contener su bronca y lo agredió. Cuando el patrullero arribó, lo encontró tendido en el piso tras la golpiza.

“Mi hermano tiene causas abiertas por haber hecho desastres. Fui a la Fiscalía y me dicen que ellos todavía no tienen nada. Y en los medios aparece mi foto con la información que dice que fui detenida porque le pegué a mi hermano, pero no dicen qué pasó antes”, dijo tras la difusión en otros portales de noticias de lo ocurrido en el hotel.

La moto que le robaron apareció abandonada en inmediaciones de la nueva Terminal el sábado por la mañana, luego de que su hermano se escapara del Hospital, donde lo habían internado en observación tras los golpes recibidos. “El mismo sábado a la madrugada, en el bar del Tony Correa le había robado una moto a un policía, que después apareció incendiada en Mateo Sbert”, contó Vanina Machado.

“Estoy pidiendo que le hagan cumplir la condena que tiene que cumplir”, dijo y contó diversos episodios delictivos en los que estuvo involucrado y por los que le llegaban notificaciones al domicilio de ella, donde él residió un tiempo.

“A una semana que falleció mi papá le pidió la moto a mi papá, le gastó 100 mil pesos de la tarjeta. Estaba trabajando frente al club Pescadores y se le metió al tipo a robarle 50 mil pesos, vino a mi casa y se metió en el baño con la merca”, contó, entre otros episodios como el robo de un Ford Falcon y de una moto con pocos días de diferencia, dos hechos por los que fue aprehendido.

“El abogado de él, Mauricio Fernández, me pide que dé de baja las denuncias. No las voy a dar de baja, que aparezcan las cosas”, pidió Vanina y aseguró: “Yo soy su hermana, no soy su enemiga, pero él quiso esto. Ya me habían robado en otras oportunidades, pero un hermano, alguien a quien ayudé y le di todas las posibilidades”.

“Cuando le pegué, le pedí que me dijera dónde estaban las cosas. Me dijo que las tenía un tal Toto, pero yo estuve con él y no tenía nada. La moto la vendió, la plata se la gastó en drogas, en pagar el hotel el rato que estuvo. Él no tiene paradero, vive en la calle. Sabe un montón de albañilería, pero se dedica a delinquir. La policía sabe y me han llamado de Fiscalía, pero cuándo van a hacer algo”, señaló.