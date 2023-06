Sorteo: ¿qué te gustaría ser en tu próxima vida?

ESTO ES UN SORTEO PERO NO POR FACEBOOK

No, Mabel, no tenés que creer en la reencarnación para participar. Como esta semana intentaron usar nuestros sorteos para estafar personas, este sábado cambiamos la modalidad.

Publicidad

Enviá tu audio respondiendo qué te gustaría ser en tu próxima vida

¿A dónde? A nuestro WhatsApp: 3329-479958

Por favor, no te olvides de tu nombre y los últimos 3 de tu DNI

Podés ganar chocolates de supermercado Vea para mirar series todo el finde semana calentito en tu casa, o un kit matero para ir al Paseo a tomar mate como una reina

Sorteo este sábado 1° de julio de 2023 en Sin Galera, el programa de Lilí Berardi por APA 91.5 | Con los ganadores, nos comunicamos por privado. Válido para participantes de San Pedro (B)