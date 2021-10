“Él es Benjamín Reynoso. Tiene 6 años. Ayer se cayó jugando en el pasamanos de la plaza del barrio San Francisco. Le recetaron muletas por un mes. Fui a Desarrollo Humano y a Desarrollo Social pero no me dieron una solución más que la receta para ir a una ortopedia, pero él no tiene mutual. Si alguien me puede ayudar, se lo agradecería de corazón. Soy Gabriela, su mamá: 3329 630082 mi número para WhatsApp”.